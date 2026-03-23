Spareggi Mondiali, l’Italia si gioca il tutto per tutto: alcune curiosità sui ragazzi di Gattuso

A Bergamo l’Italia si gioca molto più di una semifinale. Il passato pesa, i numeri aiutano, ma adesso servono nervi forti.

A Bergamo non si gioca una partita normale. Si gioca una fetta di futuro, e l’Italia ci arriva con un carico pesante sulle spalle. La semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo, vale già tantissimo: la Nazionale di Gattuso non ha più margine per sbagliare e si affida anche a quattro calciatori del Napoli: Meret, Spinazzola, Buongiorno e Politano.

Nel calcio la memoria pesa. E a volte punge. Perché contro l’Irlanda del Nord il bilancio storico degli azzurri è nettamente favorevole, ma c’è una data che torna sempre a galla quando si parla di questa sfida: 15 gennaio 1958. Quel 2-1 di Belfast non fu una sconfitta qualsiasi. Fu la partita che costò all’Italia la prima mancata qualificazione mondiale della sua storia. Un dettaglio da archivio, certo, ma anche un promemoria scomodo in una settimana in cui ogni riferimento al passato può diventare un campanello.

Il quadro generale, comunque, dice altro. L’Italia ha vinto sette degli undici precedenti e ne ha perso soltanto uno. In più, l’Irlanda del Nord è l’avversaria contro cui gli azzurri hanno infilato la loro serie più lunga di clean sheet consecutivi: sette. Non è un caso, perché i britannici restano una squadra intensa, fisica, spesso ruvida, ma anche meno pulita nel palleggio rispetto a tante altre nazionali europee. Nei numeri del girone si vede bene: percentuale di passaggi riusciti più bassa tra le squadre europee ancora in corsa nei playoff.

Qui però entra in gioco il vero punto della serata. L’Italia deve dimostrare di essere ancora una squadra capace di comandare la partita senza farsi divorare dall’ansia. Il dato sul possesso e sulla qualità del fraseggio resta buono, persino molto buono, ma dopo la batosta con la Norvegia i numeri da soli non bastano più. Serve una risposta vera, non statistica. Serve una squadra che tenga il ritmo, che non si spenga dopo un episodio favorevole, che non trasformi ogni difficoltà in paura.

Gattuso si affida anche al momento di Pio Esposito

Dentro questa serata pesante c’è anche una storia che può alleggerire l’aria. Francesco Pio Esposito arriva al match nel momento migliore della sua giovane avventura azzurra. Ha già segnato tre gol e, se dovesse colpire ancora, raggiungerebbe due nomi che fanno immediatamente rumore: Meazza e Rivera, tra gli Under 21 con almeno quattro reti in Nazionale. Già, proprio lui, il centravanti del 2005 che in pochi mesi si è preso spazio, fiducia e centralità.

Non è solo una questione di record. È il segnale che l’Italia, pur dentro una fase delicata, ha trovato una faccia nuova a cui appoggiarsi. Insieme a lui restano centrali anche i gol di Retegui, miglior marcatore azzurro nelle qualificazioni mondiali 2026, e il peso offensivo di Kean e Raspadori. Gattuso ha diverse soluzioni davanti, ma il punto resta sempre lo stesso: trasformare il volume di gioco in concretezza, senza lasciare la partita aperta più del necessario.

Dall’altra parte l’uomo da controllare è Isaac Price, il giocatore nordirlandese più presente nella costruzione offensiva tra tiri, occasioni create e tocchi in area. Non è un nome casuale, perché è quello che meglio racconta il pericolo principale della serata: una squadra magari inferiore tecnicamente, ma capace di restare viva e sporcare la partita fino all’ultimo pallone.

L’Italia, insomma, sa bene cosa c’è in palio. Vincere significherebbe andare a giocarsi la finale contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Fermarsi adesso, invece, riaprirebbe subito vecchie ferite. E alcune notti, nel calcio italiano, fanno rumore anche prima del fischio d’inizio. Questa è una di quelle.