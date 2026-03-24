Anguissa come Lukaku: ci sono due dubbi sul suo futuro

Un rientro complicato, segnali da interpretare e una posizione meno stabile di prima. Intorno ad Anguissa qualcosa si sta muovendo.

Frank Anguissa è il calciatore, tra quelli che hanno recuperato dagli infortuni, che sta avendo più difficoltà nel rientrare a pieno regime.

Un tempo giocato contro il Lecce al piccolissimo trotto, quasi passeggiando, e palesando a tutti che la condizione fisica è ancora piuttosto approssimativa. Poi, nella successiva sfida contro il Cagliari, Antonio Conte ha deciso di lasciarlo in panchina, rendendosi conto evidentemente che il suo recupero è ancora molto lontano dall’essere completato.

È una situazione da tenere sotto controllo, quella di Anguissa. Il centrocampista camerunense ha avuto un recupero molto travagliato dopo il grave infortunio muscolare che lo ha colpito mentre era con la sua nazionale lo scorso 11 novembre.

Quasi tre mesi per recuperare da quell’infortunio e poi un’ulteriore complicazione che lo ha messo ai box ancora per un altro mese. Quella delicata situazione alla schiena gli ha creato non pochi problemi e ha messo a rischio l’intera stagione.

Poi il problema è rientrato da sé. Lui ha ricominciato ad allenarsi e a scendere in campo, ma è chiaro che, per struttura fisica e per tipologia di calciatore, ci voglia un po’ più di tempo per rivederlo giocare come sa.

Una condizione da ritrovare, ma non solo

Se McTominay e De Bruyne sono rientrati alla grande e Lobotka ha rimesso piede in campo senza problemi, per lui invece ci vorrà ancora un po’. La sosta sarà utile per ritrovare condizione in vista della fondamentale Napoli-Milan. Anche il Camerun ha deciso di risparmiarlo per consentirgli di recuperare al meglio agli ordini di Cristian Stellini.

Recuperare Anguissa è un’urgenza importante, ma va anche definito quello che sarà il suo futuro. Conte lo ritiene centrale nel progetto del Napoli che verrà, ma la situazione contrattuale con scadenza 2027, l’età, dato che è un 95 e quest’anno va per i 31 anni, e un rinnovo che ancora fatica a definirsi, lo tengono piuttosto in bilico.

La sensazione è che, con un’offerta importante intorno ai 20-25 milioni, il Napoli possa decidere di sacrificarlo per prendere un calciatore simile ma più giovane, come ad esempio Koné del Sassuolo, uno degli obiettivi per la mediana azzurra.

Soprattutto se si resterà con questo sistema di gioco, ovvero con i due centrali di centrocampo, i titolari sono McTominay e Lobotka. Il ruolo di Anguissa non sarà più così centrale e quindi anche un’eventuale cessione potrebbe essere ammortizzata con meno problemi. È una situazione che resta aperta, da monitorare nelle prossime settimane.