Goretzka sì, ma c’è un altro “free agent” in target per Conte: dipende da Anguissa

Il centrocampo del Napoli è a un bivio silenzioso. Tra partenze possibili e nuove idee, una scelta può cambiare tutto.

La stagione è entrata nel vivo e si inizia a vedere il rettilineo finale. Naturalmente c’è da conquistare il secondo posto in classifica e cercare, non ultimo, di fare il miracolo scudetto, ma c’è anche bisogno di pianificare il futuro e di immaginare un Napoli 3.0 sotto la guida di Antonio Conte.

Il reparto dove potrebbero esserci diversi interventi è sicuramente il centrocampo, anche perché un paio di senatori sembrano essere al passo d’addio. Stanislav Lobotka potrebbe chiedere la cessione se arrivasse un’offerta dal Barcellona. Frank Anguissa è alle prese con un difficile rinnovo di contratto e, alla fine, potrebbe decidere di salutare tutti e accettare un’offerta in Premier, se dovesse arrivare, o da altrove.

Per Antonio Conte Anguissa è centrale nel suo progetto, ma un calciatore di 31 anni che chiede di andar via e che va in scadenza il prossimo anno potrebbe anche essere sacrificato, in ragione di un rinnovamento della rosa. In realtà, Conte vuole sì inserire dei giovani di prospettiva, ma vuole anche rinforzare la squadra con altri campioni affermati.

E uno di questi è stato individuato già a gennaio. Poi non è arrivato per il famoso mercato a saldo zero. Parliamo di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, che va in scadenza a giugno e che potrebbe arrivare a zero. Ha già strizzato l’occhio al campionato italiano.

Su di lui c’è una concorrenza serrata anche dai campionati esteri, ma il Napoli ci proverà, anche perché vuole arricchire la mediana con un altro calciatore di grande talento.

Un altro nome a zero: Kessié occasione concreta

In realtà, guardando i calciatori che potrebbero essere prossimi allo svincolo, c’è un altro nome che potrebbe ingolosire anche di più, vista anche la somiglianza tecnico-tattica con il camerunense. Parliamo di Franck Kessié, centrocampista ex Milan, che si svincolerà a giugno e terminerà la sua esperienza in Arabia Saudita dopo aver incassato una quantità di denaro incalcolabile.

Naturalmente abbasserà le pretese e gli piacerebbe tornare in Italia, dove c’è stato già più di un sondaggio da parte della Juventus. Il Napoli potrebbe farsi sotto e proporgli una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro, molto meno di quelle che sono le sue pretese, ma con la prospettiva di crescere all’interno di un ambiente virtuoso e che punta a rivincere anche il prossimo anno.

C’è tanta concorrenza e bisogna capire se si adatterebbe davvero al progetto Napoli, ma potrebbe essere un gran bell’affare a 0 euro, soprattutto se il Napoli dovesse monetizzare dalla cessione di Anguissa e rilanciare con un calciatore ancora relativamente giovane, visto che ha un anno in meno sia rispetto al camerunense sia rispetto a Goretzka, che in Italia ha già dimostrato di poter fare molto molto bene.

La scelta, alla fine, passa tutta da lì. Dipende da Anguissa, e soprattutto da Antonio Conte.