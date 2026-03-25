Abbiamo fatto il sondaggio per la top 11 di Jorit: il dato che viene fuori è piuttosto eloquente

Un murale, tante scelte e nessuna squadra uguale all’altra. Quando si parla di Napoli è impossibile trovare un accordo al 100%

Il punto di partenza era semplice: il murale di Jorit sulla top 11 del Napoli non metterà mai d’accordo tutti. E questo per un motivo molto banale: è letteralmente impossibile trovare una formazione di 11 calciatori del Napoli che metta d’accordo tutti.

Nel calcio le classifiche esistono solo finché non entrano le persone. Quando parla la memoria, i numeri si piegano e le gerarchie si mischiano. È lì che una top 11 smette di essere una lista e diventa una scelta personale, quasi intima.

Il sondaggio lanciato dalla nostra pagina Facebook era una vera e propria scommessa: non saremmo riusciti a trovare due formazioni una uguale all’altra. Ed è andata proprio così. Ognuno ha costruito la propria squadra seguendo un criterio diverso: chi ha premiato la storia, chi l’impatto, chi le emozioni. Giovanni Palermo lo ha scritto chiaramente, mettendo insieme durata, peso e rendimento. Altri hanno scelto solo chi hanno visto giocare, senza compromessi.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Non ce n’è una uguale all’altra. Cambia il portiere, cambia la difesa, cambia il sistema. Anche quando i nomi si ripetono, lo fanno in contesti diversi, con ruoli e compagni differenti. Persino i blocchi più condivisi non restano mai identici.

Maradona e altri 10: cosa emerge dal sondaggio sulla top 11

Eppure qualcosa emerge. Alcuni nomi tornano con una frequenza quasi inevitabile. Maradona è ovunque, Hamsik compare in quasi tutte le versioni, Koulibaly e Krol tengono insieme epoche lontane. Ma non basta a creare una squadra definitiva, perché attorno a quei pilastri cambia tutto il resto.

Il dato più interessante è proprio questo equilibrio instabile. Il Napoli degli anni 80 resta fortissimo nell’immaginario, ma viene continuamente contaminato dal presente. McTominay entra in molte formazioni, Di Lorenzo divide ma resta centrale, Mertens e Cavani si giocano un posto che per altri appartiene a Careca o Higuain.

In mezzo a tutto questo, spuntano anche le reazioni più “di pancia”. Il caso Giordano è emblematico: pochi lo inseriscono, ma chi lo cita lo fa con forza, quasi a difendere una memoria che teme di essere messa da parte. È il segnale più chiaro di quanto queste scelte siano legate alle generazioni.

Alla fine il sondaggio ha confermato esattamente la premessa iniziale. Non era una provocazione, era una fotografia. Nessuna top 11 coincide con un’altra perché nessuno ha vissuto il Napoli nello stesso modo, con gli stessi riferimenti e negli stessi momenti.

E allora il punto non è trovare la squadra perfetta. Il punto è accettare che non esiste. Esistono solo versioni diverse dello stesso amore, che cambiano a seconda di chi le racconta. E probabilmente è proprio questo il motivo per cui continueremo a rifarle, ogni volta, da capo.