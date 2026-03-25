Il gennaio d’oro del Napoli: il valore di 2 calciatori è schizzato in orbita

Da gennaio qualcosa è cambiato davvero: due nomi emergono e il Napoli si ritrova con un futuro già pronto tra le mani.

Il dato arriva freddo, numerico, quasi impersonale. Poi però basta fermarsi un attimo e guardarlo meglio per capire che racconta altro. Il Napoli cresce anche così, con due nomi che da gennaio in poi hanno cambiato peso dentro la squadra e fuori.

Nel calcio il valore non è mai solo una cifra. Il campo decide, il mercato prende appunti. E quando i numeri si muovono in fretta, vuol dire che qualcosa è già successo prima, minuto dopo minuto.

Antonio Vergara è il caso più evidente. Da 2,5 a 15 milioni secondo Transfermarkt, ma il salto vero non sta nella valutazione. Il cambio di status è sotto gli occhi di tutti: da soluzione interna a riferimento tecnico, con continuità e responsabilità che non erano scontate a inizio stagione.

Accanto a lui c’è Alisson Santos, crescita meno rumorosa ma altrettanto concreta. Da 4 a 13 milioni, numeri che certificano un percorso lineare. Stesso momento chiave, stesso contesto: entrambi diventano centrali proprio quando il Napoli aveva bisogno di alternative vere.

La classifica degli incrementi racconta anche altro. Da Pio Esposito a Malen, passando per Pisilli, la Serie A propone nuovi talenti e apre spazio a profili che fino a poco tempo fa erano margine. Il Napoli non segue questa tendenza, la interpreta.

I gioielli in vetrina del Napoli: ora bisognerà trovare il modo per valorizzarli

Il punto però è un altro, più concreto. Quei 15 milioni per Vergara o i 13 per Alisson sono numeri indicativi. Il prezzo reale oggi sarebbe molto più alto, perché il Napoli non ha alcun interesse a privarsene e perché il loro peso tecnico è già superiore alla valutazione.

Vergara rappresenta il talento coltivato e lanciato nel momento giusto. Alisson Santos è l’esempio opposto, un inserimento progressivo che diventa soluzione. Due strade diverse, stessa direzione: diventare parte stabile del progetto.

Non è un dettaglio da poco. In una stagione in cui il Napoli ha dovuto rimettere ordine tra gerarchie e certezze, trovare due profili pronti ha cambiato gli equilibri interni. Nuovi riferimenti tecnici, senza bisogno di aspettare il mercato.

Il cosiddetto “gennaio d’oro” allora non è solo un passaggio temporale. È una linea di confine. Prima c’erano potenzialità, dopo ci sono certezze. Il futuro prende forma proprio quando smette di essere un’idea e diventa rendimento.

Adesso resta la parte più delicata. Confermare. Dare continuità a questo salto e trasformarlo in struttura. La prossima mossa non riguarda il mercato, ma la gestione: capire quanto spazio avranno questi due talenti nella prossima stagione e come verranno integrati stabilmente.