Ora chi ripagherà De Laurentiis per quel furto di gennaio?

Una regola cambia e tutto torna possibile. Ma quello che è successo pochi mesi fa resta lì, come una crepa difficile da ignorare.

Il Consiglio federale ha approvato la modifica alle norme economico-finanziarie e il Napoli torna al centro della scena. Non per un acquisto o una trattativa, ma per una questione che arriva da lontano e che oggi pesa ancora di più. Perché a gennaio il club azzurro era rimasto fermo, bloccato da una regola che nel frattempo è stata cambiata.

Nel calcio vale una regola semplice: le occasioni non tornano. E il Napoli quella finestra non l’ha mai potuta giocare. Non per scelta, ma per vincoli federali che lo hanno costretto a un mercato a saldo zero, nonostante una liquidità tra le più alte della Serie A.

Il tema era il costo del lavoro allargato, parametro che ha limitato le operazioni in entrata. Il Napoli si è trovato in una situazione paradossale: conti solidi, cassa piena, ma impossibilità di muoversi senza prima cedere. Una contraddizione evidente, che Aurelio De Laurentiis aveva provato a contestare già in corsa, senza però trovare sponde sufficienti.

La situazione, assolutamente paradossale, era questa: il Napoli ha sforato il Costo del Lavoro Allargato nonostante una liquidità in cassa di ben 174 milioni di euro a giugno 2025 – la più alta della Serie A, ndr – e con un patrimonio netto positivo di 190 milioni e zero debiti rilevanti verso le banche. Un unicum nel calcio italiano e un esempio virtuoso anche in quello europeo. Eppure gli avevano bloccato il mercato nonostante la modifica della norma proposta da ADL.

Juventus, Milan, Inter e Roma si erano opposte alla modifica immediata. La linea era chiara: regole ferme a mercato aperto, nessuna deroga, nessun cambiamento in corsa. La FIGC ha seguito questa impostazione e il Napoli ha dovuto adattarsi, riducendo al minimo le operazioni e rinunciando di fatto a intervenire sulla rosa.

Napoli, oltre il danno la beffa: ora la richiesta di De Laurentiis è stata accettata!

Oggi però lo scenario cambia. La nuova norma consente di utilizzare le riserve di utili per coprire eventuali squilibri, introducendo un correttivo che rende il sistema più flessibile e aderente alla realtà dei bilanci. In altre parole, quello che prima non era possibile, ora lo diventa. E questo ribalta completamente la prospettiva.

Non è un dettaglio tecnico, ma un passaggio che riapre il dibattito. Perché se la regola viene modificata nel giro di pochi mesi, e correggendo proprio l’eccezione sollevata dal presidente del Napoli, significa che il problema esisteva davvero. E allora il punto non è più solo normativo, ma temporale. Il Napoli ha rispettato i vincoli, ma lo ha fatto nel momento sbagliato.

A quel punto la domanda diventa inevitabile. Non sul piano giuridico, dove tutto è stato applicato correttamente, ma su quello sostanziale. Il Napoli ha pagato il prezzo pieno di una norma che oggi viene corretta, senza effetti retroattivi e senza alcuna forma di compensazione per un danno che è tutt’altro che teorico, perché in pratica non ha potuto fare il mercato che voleva.

Il sistema si è aggiornato, ma lo ha fatto dopo. E questo lascia una traccia chiara. Non di irregolarità, ma di squilibrio. Perché chi arriva dopo trova una strada più semplice, mentre chi passa prima paga il prezzo dell’adattamento.

E la domanda a questo punto è d’obbligo: chi ripagherà il Napoli di quel danno subito? Chi pagherà per una norma assurda, che si è auto-riconosciuta in quanto tale, ripartirà da una condizione diversa già in estate, con più margini e più libertà operativa. Ma gennaio resta lì, come un passaggio che non si può recuperare. E in un campionato che si decide anche sui dettagli, quel passaggio pesa ancora.