Rudi Garcia si conferma un simpaticone: l’ultima frase su De Bruyne sta facendo molto discutere

Una frase tira l’altra e il quadro cambia: Garcia continua a esporsi e il Napoli resta sempre dentro il suo racconto

Rudi Garcia torna a far parlare di sé e, ormai, non è più una sorpresa. Le sue ultime dichiarazioni si inseriscono in un copione già visto, fatto di uscite dirette e spesso oltre la linea. Nel calcio, una regola è semplice: le parole restano sempre, soprattutto quando toccano ambienti che non dimenticano.

Negli ultimi mesi l’ex allenatore del Napoli ha costruito una narrazione precisa. Prima le critiche ad Aurelio De Laurentiis, accusato di interferenze tecniche e di scarsa competenza calcistica. Poi il racconto di un’esperienza vissuta male, con quella sensazione di essere stato limitato nel proprio lavoro. Non singoli episodi, ma una sequenza chiara di uscite senza filtri.

Un filo che oggi si arricchisce di un altro passaggio. Questa volta il bersaglio diretto non è il Napoli, ma il risultato finale cambia poco. Garcia, oggi commissario tecnico del Belgio, ha parlato di Kevin De Bruyne con una frase che ha subito fatto discutere.

“Non è poi così male che sia stato infortunato per mesi. Ha 34 anni e spero che questa pausa gli permetta di tornare al suo livello migliore.” Un ragionamento tecnico, almeno nelle intenzioni. Ma il calcio non è mai solo teoria, ed è proprio qui che nasce il cortocircuito comunicativo.

Una frase che poteva evitare: Garcia allo scontro frontale col Napoli

Presa da sola, l’uscita su De Bruyne può anche avere una sua logica. Un calciatore esperto può sfruttare uno stop per rifiatare e allungare la carriera. È un concetto che si sente spesso negli ambienti tecnici. Ma nel momento in cui viene espresso così, senza protezioni, cambia completamente il modo in cui viene percepito.

E soprattutto cambia il contesto. Perché De Bruyne oggi è un giocatore del Napoli. E allora quella frase, anche senza volerlo, finisce per toccare direttamente l’ambiente azzurro. Non è un attacco esplicito, ma è una stoccata indiretta che si aggiunge a un quadro già piuttosto definito.

Qui il punto non è tanto il contenuto, quanto la continuità. Garcia continua a esporsi su temi che, in un modo o nell’altro, riportano sempre al Napoli. Prima De Laurentiis, poi la gestione tecnica, ora uno dei volti principali della squadra. E viene automatico chiedersi se, parlando di un calciatore di un’altra squadra, avrebbe detto una frase del genere con altrettanta leggerezza.

Non è un mistero che l’allenatore francese non abbia lasciato un buon ricordo a Napoli. Al di là dei risultati, che come dice lui “li ho lasciati quarti e sono arrivati decimi”, i suoi mesi di permanenza in città non sono ricordati piacevolmente dai tifosi. Personaggio spigoloso, scontroso e un po’ opaco che non ha mai legato con la piazza ed è uscito fra i fischi all’ultima partita, persa malamente in casa contro l’Empoli.

Poi una serie di frasi buttate là, principalmente contro il presidente, che dimostrano una scarsissima capacità di autocritica e un’attenzione al rapporto causa-effetto praticamente nulla. E così, dopo aver dimostrato la sua totale mancanza di umiltà, Garcia dimostra anche di avere la delicatezza di un elefante. Complimentoni!