Per il Milan sarà una sosta sfiancante: distacco “chilometrico” col Napoli

Viaggi lunghi, fusi orari e energie da gestire: la sosta cambia gli equilibri. E al rientro c’è una sfida che pesa più del solito.

La sosta per le nazionali arriva in un momento delicato della stagione, con le squadre di vertice che iniziano a fare i conti con ogni dettaglio. Stavolta però il tema non è solo chi parte e chi resta, ma quanto si viaggia davvero in queste due settimane. Perché nel calcio moderno una regola vale sempre: le energie non sono infinite. E chi le gestisce meglio, spesso si porta avanti quando si torna a giocare sul serio.

Ecco perché la redazione di SportMediaset ha messo su un giochino piuttosto interessante: contare quanti chilometri percorreranno i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali in giro per il mondo. Una cifra che, sommata insieme, può dare l’idea di quale sarà l’impegno che i calciatori delle tre contendenti allo scudetto dovranno profondere in queste due settimane.

L’Inter si presenta con 12 convocati e un chilometraggio già significativo, destinato però a crescere. Alcuni casi restano da monitorare, come quelli di Zielinski e Calhanoglu, che potrebbero disputare una gara in più. A questo si aggiunge il blocco degli italiani, con cinque giocatori che potrebbero allungare il percorso in caso di finale playoff. Il quadro è chiaro: la pausa non è esattamente una pausa, ma il carico resta distribuito.

Il Napoli segue una linea molto simile. Anche qui i convocati sono circa dodici, con quattro italiani coinvolti e diversi elementi impegnati in sfide che possono prolungarsi. Elmas, Lobotka e Hojlund oltre ai Nazionali italiani sono tra quelli che potrebbero accumulare minuti e viaggi extra se arrivassero nelle rispettive finali playoff. Ma rispetto ad altri contesti, il peso resta contenuto e soprattutto più gestibile. Non è un caso se il bilancio resta equilibrato anche guardando ai chilometri percorsi.

Napoli-Milan, i rossoneri potrebbero essere stanchissimi: quanti km!

Il discorso cambia quando si passa al Milan. Sulla carta la situazione potrebbe sembrare più semplice, perché molti giocatori sono già qualificati e quindi senza pressioni particolari. In realtà il dato che emerge è un altro, ed è molto più pesante: oltre 100.000 chilometri complessivi.

Il motivo è evidente. Diversi elementi chiave devono volare negli Stati Uniti, affrontando trasferte lunghe e fusi orari completamente diversi. I due belgi, i francesi, Modric, Pulisic: tutti coinvolti in spostamenti che incidono non solo sulle gambe, ma anche sui tempi di recupero. E infatti il vero problema è il viaggio, più ancora delle partite.

A questo si aggiungono gli impegni delle selezioni giovanili, con Bartesaghi e Atekhame chiamati a dare il loro contributo. Un ulteriore carico che rende la gestione ancora più complessa. Non si tratta solo di minutaggio, ma di continuità fisica e mentale in un momento in cui ogni dettaglio pesa.

Alla ripresa del campionato, il calendario propone subito uno snodo importante: Napoli-Milan. Una sfida che può incidere sugli equilibri nella corsa al vertice e che arriva proprio dopo questa fase di stress internazionale. Il Napoli ci arriva con un quadro più lineare, senza picchi estremi di chilometraggio e con una gestione più uniforme delle risorse. Il Milan invece si presenta con un carico più pesante sulle spalle, legato soprattutto ai viaggi intercontinentali.

In questo scenario, il distacco non è solo in classifica ma anche nella preparazione alla partita. Perché a quel punto la differenza si vede dopo, quando le gambe devono rispondere e la testa deve restare lucida. E allora il vero tema non è chi ha più qualità, ma chi arriva meglio. Perché in certe settimane non serve fare qualcosa in più. Serve arrivarci nelle condizioni giuste.