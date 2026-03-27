Politano voti alti in Nazionale, ma spicca il gesto di un altro big del Napoli

Una vittoria importante e un dettaglio che racconta più di un gol. A Bergamo emerge qualcosa che può fare la differenza.

La serata di Bergamo consegna all’Italia una vittoria pesante e qualche indicazione che va oltre il risultato. Il 2-0 contro l’Irlanda del Nord apre la porta alla finale playoff, ma soprattutto chiarisce un punto: le partite vere si vincono quando qualcuno trova la giocata giusta nel momento giusto.

Il primo tempo resta bloccato, poi la partita si sblocca con una traccia chiara. Il cross che accende tutto nasce dal piede di Matteo Politano, che lavora largo a destra e trova il tempo giusto per servire Tonali. È un episodio, ma non è casuale: è il tipo di giocata che separa una prestazione ordinata da una che incide davvero.

Non a caso i voti dei quotidiani vanno tutti nella stessa direzione. Politano porta a casa un 6,5 pieno, con sfumature diverse ma un concetto comune: partita a due facce, ma con un peso specifico reale nella costruzione del vantaggio. Il Corriere dello Sport sottolinea la continuità della sua firma, la Gazzetta insiste sulla capacità di cambiare ritmo nel momento chiave, mentre Corriere della Sera e Repubblica leggono una crescita evidente tra primo e secondo tempo.

È una prestazione concreta, senza picchi spettacolari ma con dentro le cose che servono. Politano non domina, però entra dentro la partita quando conta. E nelle gare da dentro o fuori questo basta per spostare il giudizio.

Il suo messaggio social va nella stessa direzione. Poche parole, nessuna apertura emotiva fuori controllo, solo un riferimento chiaro al percorso ancora da completare. Il tono è coerente con quello visto in campo: primo passo fatto, ma il lavoro non è finito.

Il segnale che va oltre il campo: Di Lorenzo insieme alla squadra

Accanto alla prestazione, però, emerge un altro elemento che racconta qualcosa di più profondo. A margine della panchina del Gewiss Stadium c’è anche Giovanni Di Lorenzo, infortunato, in tuta ufficiale, insieme a Vicario e Zaccagni. Non è una presenza formale, è una scelta precisa.

Di Lorenzo decide di esserci comunque, di vivere la partita con i compagni pur senza poter incidere sul campo. È un gesto semplice, ma dentro ha un significato chiaro: appartenenza al gruppo. Non cambia il risultato, ma contribuisce a definire l’identità della squadra.

La reazione non tarda ad arrivare. Gennaro Gattuso lo aveva già sottolineato in conferenza stampa, i giornalisti lo evidenziano, l’ambiente lo riconosce. In un momento delicato, con un obiettivo pesante da raggiungere, ogni segnale di compattezza assume valore.

L’Italia non è ancora una squadra dominante, ma è una squadra che si sta riconoscendo. Le gerarchie si stanno definendo, le responsabilità si stanno distribuendo. E quando questo processo prende forma, anche i dettagli iniziano a pesare.

Adesso resta l’ultimo passaggio contro la Bosnia. Novanta minuti che valgono un Mondiale e che richiederanno lo stesso equilibrio visto a Bergamo. Serviranno episodi, certo, ma servirà soprattutto quella tenuta collettiva che inizia a intravedersi.