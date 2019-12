Calciomercato Napoli, dopo Amrabat ecco il secondo colpo dal Verona

Calciomercato Napoli, dopo aver bloccato Amrabat per giugno il Napoli è pronto a piazzare il secondo colpo dall’Hellas Verona

Napoli scatenato in vista del prossimo calciomercato estivo. Dopo aver praticamente bloccato tempo fa il centrocampista marocchino dell’Hellas Verona Sofyat Amrabat, il club azzurro è al lavoro per chiudere con la dirigenza veronese anche per il difensore Amir Rrahmani. Come riporta il giornalista de La Gazzetta Dello Sport Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale Twitter, l’affare sembra vicino alla conclusione per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Il tweet del giornalista: Non solo Sofyan Amrabat: il Napoli sta chiudendo con il Verona anche l’acquisto del difensore Amir Rrahmani. Ultimi dettagli da limare per la valutazione del centrale (intorno ai 15 milioni), ma ci siamo”.

Calciomercato Napoli, doppio colpo dal Verona

In attesa di sapere quali saranno i rinforzi per l’imminente sessione invernale di calciomercato, il Napoli sta già gettando le basi per quella che sarà la rosa per la stagione 2020/21. Infatti, Sofyat Amrabat e Amir Rrahmani sono due profili giovani, che stanno facendo bene molto bene con la maglia dell’Hellas Verona in questa prima stagione in Serie A. Pedine fondamentali nello scacchiere di Ivan Juric (il centrocampista marocchino ha giocato tutte le partite finora, mentre il difensore kosovaro ne ha saltata solo una), il Napoli sta spingendo per chiudere subito in maniera tale da anticipare la concorrenza ed evitare aste sanguinose con altri club (Inter su tutti, che aveva messo gli occhi su Amrabat). In caso di partenza di Koulibaly e uno fra Allan e Fabian Ruiz, il Napoli si sta già cautelando per sostituirli.