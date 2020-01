Calciomercato Napoli, affare fatto: il giocatore apre alla cessione

Il Napoli è vicinissimo al terzo acquisto della sessione invernale di calciomercato: il ds Giuntoli è a Milano per chiudere l’operazione

Ancora poche ore, poi si conoscerà il destino di Matteo Politano. L’esterno offensivo dell’Inter, ad un passo dalla Roma anche dopo le foto con la sciarpa giallorossa, sarebbe ad un passo dal Napoli come svelato da Sky Sport nelle ultime ore. Il giocatore romano avrebbe aperto alla chiusura per il trasferimento nella compagine partenopea, guidata da Rino Gattuso. Dopo l’entusiasmante vittoria collezionata in casa contro la Lazio volando in semifinale di Coppa Italia, ora potrebbe arrivare il terzo acquisto dopo gli arrivi di Demme e Lobotka. Un nuovo innesto di valore per l’allenatore calabrese, voglioso di essere protagonista nella seconda parte di stagione soprattutto in campionato. La risalita in classifica non è ancora iniziata, ma l’ultima sfida fa ben sperare.

Calciomercato Napoli, Giuntoli a Milano per chiudere

Come rivelato da Sky Sport, inoltre, c’è stato un incontro positivo tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti del giocatore nerazzurra. Nella giornata di domani ci sarà un nuovo aggiornamento con lo stesso Politano che avrebbe aperto alla cessione definitiva. Con Antonio Conte non c’è mai stata la scintilla e così il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Inter. Dopo lo scambio saltato con Spinazzola, lo stesso esterno offensivo ha spinto per l’addio in questa sessione di calciomercato. Infine, è spuntata nuovamente l’idea Llorente in prestito nella trattativa Politano. In caso di arrivo dell’ariete spagnolo, non arriverebbe il francese Giroud in uscita dal Chelsea.