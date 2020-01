Calciomercato Napoli, sorpasso possibile: si tenta il colpaccio

Non c’è solo Napoli sul giocatore: un altro club di Serie A sarebbe sulle tracce del centrocampista ex Feyenoord pronto per il salto di qualità

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte mercato. La società partenopea vorrebbe un nuovo colpo in vista della prossima stagione. Dopo l’ufficialità di Rrahmani dall’Hellas Verona lo stesso presidente De Laurentiis avrebbe già un accordo con il club veronese per Sofyan Amrabat sulla base di 20 milioni di euro. La Fiorentina, però, starebbe tentando il sorpasso nelle ultime ore, ma la prima offerta della società viola risulta molto bassa. La decisione spetterà al giocatore che discuterà con i suoi agenti per capire il discorso da intraprendere. Come svelato da Sky Sport, le ipotesi sono due: o riaprire al Napoli accentando l’offerta d’ingaggio oppure attendere il possibile rilancio della Fiorentina nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli, doppio colpo per la Fiorentina

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica la Fiorentina potrebbe pensare al doppio colpo in casa Verona. Amrabat e Kumbulla sarebbero finiti sul taccuino del club toscano, pronto a rinforzarsi con innesti decisivi in vista della prossima stagione. Per il difensore albanese classe 2000 la valutazione è già molto alta e si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni gli affari potrebbero essere già ufficiali in ottica futura con Napoli e Fiorentina sempre molto attivo sul fronte mercato.