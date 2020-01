Calciomercato Napoli, ecco Mateta: la rivelazione di Chiariello

Alla scoperta di Jean Philippe Mateta, quello che sarebbe il nuovo obiettivo del calciomercato Napoli per l’attacco: la rivelazione di Umberto Chiariello su Canale 21

Jean Philippe Mateta. Sarebbe questo il nuovo nome per l’attacco messo nel mirino dal calciomercato Napoli. Lo ha svelato Umberto Chiariello nel corso di Super Sport 21, trasmissione in onda ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Canale 21. Il popolare opinionista tv ha raccontato di quest’idea che avrebbe folgorato Cristiano Giuntoli, a caccia di una prima punta da affiancare ad Arek Milik in quella che sarà il prossimo ciclo azzurro. E la scelta sarebbe caduta proprio su Mateta, classe 1997, attaccante del Mainz che gioca attualmente in Bundesliga. I contatti sarebbero frequenti fra le due società: l’intenzione del Napoli sarebbe quella di portarlo in azzurro già a gennaio, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens come terza punta.

Chi è Mateta: età e profilo dell’attaccante del Mainz

Il nome lanciato da Umberto Chiariello ha colto un po’ alla sprovvista tutti i tifosi del Napoli, perché è un nome davvero nuovo sul calciomercato italiano. Jean Philippe Mateta, età 23 anni, giovane attaccante francese che gioca nel Mainz (o Magonza, ndr) in Bundesliga. Nato a Clamart, in Francia, il 28 giugno del 1997, Mateta è cresciuto nello Chateauroux per poi passare nelle giovanili del Lione. Giusto un paio di apparizioni in prima squadra e poi l’occasione in Bundesliga, dopo il prestito al Le Havre, dove aveva segnato 19 gol in una sola stagione. Lo prende il Mainz per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e gli fa firmare un quinquennale, rinnovato poi lo scorso giugno fino al 2023.

Ma è in Germania che Mateta è esploso: ben 14 reti finora in Bundesliga e il cartellino che è schizzato alle stelle: Valore di mercato attuale: 30 milioni di euro. Giuntoli avrebbe proposto 20 milioni, ma la trattativa sarebbe appena partita.

Caratteristiche tecniche: un centravanti completo che si ispira a Ibrahimovic

Il Napoli ha messo nel mirino un calciatore completo, un centravanti già paragonato ad Adebayor che però dice di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic. Altissimo (1,92 m), ben piazzato fisicamente, Mateta è un centravanti ambidestro bravo anche tecnicamente, dotato di un gran colpo di testa e di un ottimo senso del gol, come dimostra la valanga di reti segnata negli ultimi 2 anni. Insomma, De Laurentiis sognava Ibrahimovic, ma alla fine potrebbe essere in procinto di prendere il suo erede.