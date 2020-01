Napoli, da Politano ad Allan: calciomercato in salsa Inter

Politano Napoli e Llorente Inter: si scalda il calciomercato dell’Inter sull’asse Milano-Napoli. In piedi anche l’ipotesi di scambio Vecino-Allan, ma sul brasiliano ci sono anche gli occhi di un ex azzurro

Calciomercato infuocato quello dell’Inter, che dopo aver messo a segno il doppio colpo Young-Moses sembra in procinto di chiudere anche il terzo acquisto. Non Eriksen – per ora -, ma un attaccante che possa far rifiatare Lukaku. Il nome è quello di Fernando Llorente, che con Gattuso sta trovando sempre meno spazio, mentre a Napoli andrebbe Politano, che difficilmente sarebbe potuto rimanere in nerazzurro dopo il mancato trasferimento alla Roma. Proprio il club capitolino, in queste ore, aveva pensato di reinserirsi nella corsa per l’esterno ex Sassuolo, ma il diritto di riscatto proposto da Petrachi non ha convinto la coppia Ausilio-Marotta, allettati invece dalla proposta di obbligo di riscatto presentata da Giuntoli, ds del Napoli.

Politano, frenato fino ad ora dalla possibilità di vestire nuovamente i colori giallorossi, avrebbe dato il suo ok al trasferimento in Campania. A farlo presente alla dirigenza azzurra ci hanno pensato i suoi agenti Lippi e Pennacchi, che proprio in queste ore stanno discutendo degli ultimi dettagli con Giuntoli.

Come detto, il percorso inverso potrebbe farlo Llorente: così come per Politano, si tratterà inizialmente di un prestito, per discutere poi a giugno le modalità e i tempi per liquidare i due cartellini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, svolta Lozano: un estimatore per l’estate

Calciomercato Napoli, idea scambio Vecino con Allan: la situazione

Oltre a Politano e Llorente, però, ci sono altri due nomi al centro delle voci di calciomercato Napoli e Inter: si tratta di Vecino e Allan. I due centrocampisti, per ragioni diverse, non stanno vivendo un bel momento nei rispettivi club, e da tempo meditano sulla possibilità di cambiare aria. Sull’uruguaiano c’è stato già un timido approccio da parte della Lazio, che lo ha richiesto in prestito, ma l’offerta è stata immediatamente rispedita al mittente vista la necessità dei nerazzurri di fare cassa. Situazione diversa per quanto riguarda Allan: oltre all’Inter, qualcun altro ci ha fatto un pensierino. Si tratta di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli fino a poche settimane fa. L’attuale allenatore dell’Everton vorrebbe portare il brasiliano in Premier League, e la nota disponibilità di fondi da parte dei club inglesi sta mettendo fretta alla dirigenza dell’Inter, impegnata su più fronti per dare a Conte una squadra capace di arrivare in fondo nelle tre competizioni. L’idea di scambio Vecino-Allan è ancora un’ipotesi, ma nelle prossime ore la trattativa potrebbe fa