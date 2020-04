Accadde Oggi – 10 aprile 2011, Mascara e Hamsik portano in vetta il Napoli in quel di Bologna

10 aprile 2011, Bologna SSC Napoli 0-2: Mascara e Hamsik portano momentaneamente in vetta il Napoli a pari punti con il Milan di Allegri

Era il 10 aprile di 9 anni fa, correva l’anno 2011, dopo aver scavalcato l’Inter in classifica portandosi al secondo posto la settimana precedente sfruttando la sconfitta dei nerazzurri nel derby contro il Milan, il Napoli ha una ghiottissima occasione di portarsi a pari punti con i rossoneri, almeno momentaneamente. In quella domenica di aprile infatti il Napoli di Mazzarri alle ore 15 scende in campo in quel di Bologna, mentre il Milan è atteso nell’ostica trasferta di Firenze contro la Fiorentina nel posticipo serale. Occasione importante dunque per gli azzurri, che sono però costretti a scendere in campo senza il loro attaccante principe, il Matador Edinson Cavani, che solo una settimana fa aveva regalato alla sua squadra una splendida vittoria contro la Lazio per 4-3 grazie ad una sua tripletta, la terza nel campionato in corso. Al suo posto c’è il neo-acquisto Beppe Mascara, che non fa rimpiangere l’uruguayano siglando dopo 30 minuti la rete del vantaggio azzurro grazie ad un tap-in vincente su deviazione di Viviano, al termine di un’azione orchestrata da Maggio e Lavezzi. All’inizio del secondo tempo ci pensa Marek Hamsik a mettere al sicuro il risultato, realizzando su rigore la rete del 2-0. La partita terminerà con questo risultato, ma sfortunatamente il Napoli resta in vetta poche ore, a Firenze il Milan di Allegri non stecca, e con una vittoria di misura per 1-2 ritorna al comando solitario della classifica. Al termine della stagione il Napoli si posizionerà al terzo posto, vedendosi scavalcato di nuovo dall’Inter di Leonardo.

Bologna SSC Napoli 10 aprile, il tabellino

Ecco il tabellino di quel Bologna-Napoli del 10 aprile 2011:

Bologna (5-3-2): Viviano; Buscè, Moras, Portanova, Cherubin, Morleo (12′ st Rubin); Perez, Mudingayi, Ekdal (1′ st Meggiorini); Paponi (31′ st Della Rocca), Di Vaio.

A disp.: Lupatelli, Mutarelli, Britos, Ramirez. All.: Malesani

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Ruiz; Maggio, Pazienza, Yebda, Dossena; Hamsik (31′ st Gargano), Mascara (15′ st Zuniga); Lavezzi (41′ st Lucarelli).

A disp.: Iezzo, Aronica, Santacroce, Zuniga, Gargano, Sosa. All.: Mazzarri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 30′ Mascara, 47′ rig. Hamsik

Ammoniti: Morleo, Ekdal, Viviano (B), Campagnaro, Mascara, Lavezzi, Ruiz (N)