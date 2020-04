erie A, Gravina detta i tempi della ripresa del campionato e della Coppa Italia, che potrebbe essere disputata prima della Serie A

Chi invoca l’annullamento dei campionati non vuole bene al calcio. Stavolta Gabriele Gravina usa parole forti per proteggere la sua ferma intenzione di far ripartire i campionati. Ci sono tante polemiche sull’eventuale ripresa ma ormai Lega e Federazione sono del tutto compatte – o quasi – per far tornare a rotolare il pallone. “Vogliamo dare una speranza per il futuro”, ha spiegato Gravina, che ha rassicurato di nuovo tutti: se si torna a giocare lo si fa nelle condizioni migliori per tutti, senza rischi di contagio. I protocolli saranno ferrei, ci saranno tre settimane di isolamento per controlli e allenamenti e poi riprenderanno i campionati. “Le gare ripartirebbero tra fine maggio e i primi di giugno”, ha spiegato Gravina, confermando le ipotesi di questi giorni. Si potrebbe partire con le semifinali di Coppa Italia e poi, ad inizio giugno, far ricominciare anche il campionato.

Serie A, Ulivieri: “Il campionato riprenderà senza rischi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri ha parlato della situazione relativa alla ripresa della Serie A: “Decideranno gli esperti quando ripartirà il nostro campionato. Avremo dei protocolli da seguire per garantire la massima sicurezza agli addetti ai lavori e agli atleti. Verranno prese tutte le precauzioni del caso, ci stiamo confrontando con le altre federazioni, credo che andremo a rispettare un discorso generale. Difficoltà per i calciatori? No, anche loro hanno voglia di ripartire, sono stati seguiti dai preparatori e si riprenderanno velocemente anche dal punto di vista fisico.”

Sulla Serie B e gli altri campionati minori: “Ripartiranno anche loro, anche se in tempi e modalità diverse.