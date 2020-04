Calciomercato Napoli, quanti nomi in uscita! Possibile rinnovo per Callejon

Calciomercato Napoli, enigmatico il rinnovo di Mertens, Koulibaly e Fabian i probabili big che partiranno. Spiraglio rinnovo per Callejon

Una rivoluzione che parte dalle cessioni. Il Napoli lavora sul mercato per costruire la squadra del futuro ma prima di tutto deve ragionare su chi farà parte del progetto. Uscite ce ne saranno e pure tante, ora però bisogna capire quali offerte saranno realmente all’altezza delle pretese di De Laurentiis, che vista la crisi feroce che ci sarà dopo il lockdown dovranno sensibilmente abbassarsi o valutare eventuali proposte di scambio. I primi della lista sono Mertens e Callejon, contratto in scadenza 30 giugno salvo proroghe della FIFA. Per entrambi non è detta l’ultima parola ma per entrambi al momento le possibilità di permanenza non sono altissime. Vale lo stesso per Lozano, corteggiato da Ancelotti che lo vorrebbe all’Everton e da alcune squadre spagnole. In lista di sbarco anche Hysaj e Ghoulam, ormai fuori dai radar, tutta da definire la situazione Milik: Milan e Juventus interessate oltre a qualche sondaggio in Bundesliga, ma nessuno che si avvicini realmente alla valutazione fatta dal Napoli che perciò potrebbe rinnovargli il contratto e riconfermarlo. E poi ci sono i big, quelli che potrebbero andar via solo per offerte importanti. Insigne, Allan, Koulibaly e Fabiàn: valutazione oltre i 50 milioni per i primi due, oltre gli 80 per lo spagnolo e il senegalese. Si valutano contropartite, ma solo se estremamente vantaggiose.

Calciomercato Napoli, possibilità rinnovo per Callejon? Le parole dell’agente

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Josè Maria Callejon non ha chiuso le porte al rinnovo: “Non lo escludo, ma al momento è tutto fermo. Non so come andrà a finire perchè contano solo i fatti, e al momento non ci sono evoluzioni”.