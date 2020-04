Icardi Napoli, un membro dell’entourage di Wanda Nara rivela la simpatia di Maurito per il club e non chiude ad un futuro in azzurro. Nuovo tentativo in estate?

Sembrano esserci tutti gli ingredienti per vivere la terza stagione della telenovela argentina “Icardi al Napoli” durante la prossima sessione di calciomercato. Letterio Pino, membro dell’entourage dell’ex capitano dell’Inter, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli non ha nascosto la simpatia del bomber rosarino al club azzurro: “Il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno provato in ogni modo a portare Icardi al Napoli, non gli si può rimproverare nulla su questo. Mauro non voleva tradire l’Inter andando in un’altra squadra italiana – ha proseguito l’agente – Napoli è stata il posto giusto al momento sbagliato. Lui non ha mai nascosto la sua simpatia per la piazza azzurra, conosce il Napoli da quando era piccolo perchè ci ha giocato Maradona, il più grande di tutti i tempi. Contatti? Dopo l’estate scorsa c’è stato uno stop, adesso c’è da pensare ad altro, non al mercato.”

Icardi Napoli, l’entourage: “Juventus? Non penso sia fattibile”

L’agente Letterio Pino nel corso dell’intervista ha poi parlato anche delle voci che vedono Icardi vicino alla Juventus: “Secondo me è un po’ forzato pensare che il capitano dell’Inter possa andare alla Juventus. Ovviamente ci penserà Wanda Nara, ma penso sia una pista poco concreta.”

Sul PSG: “Leonardo sapeva cosa potesse dare Icardi in una stagione. Non ha giocato tutte le partite perchè il club parigino ha tantissimi campioni. Penso che l’intenzione della società sia quella di riscattarlo, spero sia così. Mauro è uno che si fa volere bene da tutti, chiunque lo conosce parla bene di lui. E’ un grande professionista.”