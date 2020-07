Probabili formazioni Inter-Napoli: turnover Gattuso, confermato Milik

Gattuso senza Mertens dovrebbe confermare Milik al centro dell’attacco, Manolas in dubbio. Conte ritrova Barella: le probabili formazioni di Inter-Napoli.

Appuntamento a ‘San Siro’ martedì sera per la penultima giornata del campionato di Serie A dove l’Inter ospita il Napoli. I nerazzurri puntano alla vittoria per difendere il secondo posto dagli attacchi di Atalanta e Lazio che inseguono a -1, la squadra di Gattuso invece è già sicura della partecipazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia ma vuole chiudere al meglio il campionato per prepararsi alla grande sfida di Champions contro il Barcellona. Inter e Napoli si sono già affrontate tre volte in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia, il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per parte e un pareggio.

Probabili formazioni Inter-Napoli: Milik al centro dell’attacco

Conte deve rinunciare allo squalificato Gagliardini ma ritrova Barella. In difesa rientrano De Vrij e Bastoni dal 1′ insieme a Skriniar. Sugli esterni si rivedono Candreva e Young, Brozovic in regia. Borja Valero è favorito su Eriksen per giocare alle spalle di Lukaku, accanto al belga è aperto il ballottaggio tra Lautaro e Sanchez.

Probabile turnover per Gattuso che dovrebbe rilanciare Maksimovic e Mario Rui in difesa. Manolas è in dubbio a causa di una forte contusione al costato. A centrocampo turno di riposo per Fabian Ruiz: tocca ad Allan, a segno nell’ultima gara contro il Sassuolo, completare il reparto insieme a Lobotka e Zielinski. In attacco out lo squalificato Mertens. Si va verso la conferma di Milik con Insigne e Politano, quest’ultimo favorito su Callejon.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv e streaming

Inter-Napoli, gara in programma martedì 28 luglio 2020 alle ore 21.45, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Inoltre sarà possibile vedere la gara di ‘San Siro’ anche in diretta streaming attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone o pc e notebook, tramite la piattaforma Sky Go. Infine gli abbonati al servizio streaming live e on demand di Sky potranno seguire Inter-Napoli pure su Now TV.