Llorente è tornato ad allenarsi con la squadra, ma il suo addio è sempre più vicino: potrebbe esserci un clamoroso ritorno al Tottenham.

Fernando Llorente è stato tagliato dalla lista dei venticinque calciatori del Napoli disponibili alla convocazione per le gare di Serie A. Ufficialmente, l’attaccante è stato indisponibile per nove partite a causa di un infortunio. Oggi, è stato reintegrato negli allenamenti di gruppo, dopo il lungo stop. Tuttavia, la sua esperienza partenopea potrebbe terminare alla fine della stagione, poiché non rientra nei piani di Gattuso. Con il tecnico calabrese ha giocato titolare solo il match di Coppa Italia contro il Perugia al San Paolo. L’ultima volta che è sceso in campo, invece, risale a 6 mesi fa contro la Juventus. Il destino del numero nove azzurro sembra scritto: lascerà la squadra con una Coppa Italia vinta, 4 gol e poco più di 20 presenze, quasi tutte da subentrante. Per lui possibile un clamoroso ritorno in Premier League.

Calciomercato Napoli, Tottenham alla ricerca di un attaccante: pronto il ritorno di Llorente

Alla porta di Llorente bussa il Tottenham di Mourinho, appena certo di aver centrato il posto in Europa League. Secondo quanto riporta Espn, la società londinese sta cercando un attaccante che possa essere il sostituto di Harry Kane, che abbia esperienza e possa essere una minaccia aerea. Un identikit perfetto di Fernando. Dunque, lo spagnolo potrebbe tornare agli Spurs dopo appena un anno. Per lui è stata una stagione interminabile, cominciata al meglio sotto la guida di Ancelotti, poi affievolita dalla crisi di vittorie e, infine, diventata un incubo visto lo scarsissimo impiego.

Lo stipendio di Fernando Llorente è di circa 2,5 milioni l’anno, troppo elevato per molte squadre italiane o per una neopromossa come il Benevento, il quale in un primo momento sembrava interessata al giocatore. Resta quasi certo il suo addio al Napoli, un approdo all’estero e il passaggio di eredità del ‘9’ al prossimo acquisto azzurro Victor Osimhen.

