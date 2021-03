Napoli, quattro azzurri in campo con le Nazionali: Mertens in dubbio

Quattro calciatori del Napoli saranno impegnati quest’oggi con le rispettive Nazionali: confortanti le notizie dal Belgio su Dries Mertens, ma rischia di non scendere in campo.

Questo pomeriggio i giocatori del Napoli riprenderanno ad allenarsi a Castel Volturno. Terminati i due giorni di pausa concessi dallo staff tecnico, gli azzurri dovranno lavorare in vista del prossimo match di campionato contro il Crotone. Nel frattempo, contemporaneamente alla sessione di allenamento, alcuni calciatori scenderanno in campo con le rispettive Selezioni.

Infatti, dal tardo pomeriggio alla seconda serata, ben quattro calciatori del Napoli scenderanno in campo con le Nazionali. I primi a giocare saranno i due africani, impegnati per l’ultimo match di qualificazione alla Coppa delle Nazioni Africane.

Napoli, da Koulibaly a Lozano: i calciatori protagonisti con le Nazionali

Alle ore 18:00 italiane di oggi 30 marzo, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen saranno protagonisti rispettivamente con le maglie del Senegal e Nigeria. Il difensore non ha disputato la scorsa gara a causa di una squalifica e ha allarmato tifosi e staff partenopeo per l’infortunio al dito. Tuttavia, molto probabilmente scenderà in campo da titolare contro l’eSwatini. L’attaccante, invece, se la vedrà contro il Lesotho. Entrambe le rappresentative africane degli azzurri sono già qualificate alla fase successiva che si disputerà il prossimo anno.

In tarda serata scenderà in campo anche Hirving Lozano. Il suo Messico è sbarcato in Europa per questa sosta per due amichevoli. El Chucky ha giocato tutti i 90 minuti contro il Galles, da punta centrale, ma è uscito sconfitto per 1-0. Questa sera la sfida è più abbordabile contro la Costa Rica. L’attaccante del Napoli potrebbe far parte nuovamente degli undici titolari. La partita è in programma in Austria a Wiener Neustadt alle ore 22:00 italiane.

Mertens, in dubbio per Belgio-Bielorussia

I Diavoli Rossi si confronteranno contro la Bielorussia questa sera alle ore 20:45 per la terza gara di qualificazione ai Mondiali 2022. Nonostante le buone notizie riportate dal Ct Martinez sulle condizioni di Dries Mertens – contro la Repubblica Ceca è uscito per un problema alla spalla – la disponibilità dell’attaccante belga è in forte dubbio. E’ sceso in campo titolare per due gare consecutive e quasi sicuramente verrà risparmiato dall’inizio.

“Ciro” tornerà a disposizione di mister Gattuso giovedì, così come i suoi compagni di squadra impegnati quest’oggi. Una sosta che ha sicuramente fatto bene al morale dei calciatori del Napoli in ritiro con le loro Nazionali, ma che sarà stato un grande dispendio di energie. Infatti, il tecnico azzurro dovrà ben ponderare le scelte per la sfida contro il Crotone.