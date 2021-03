Infortunio alla spalla col Belgio: le condizioni di Mertens

Infortunio alla spalla per Mertens durante la partita giocata dal Belgio in Repubblica Ceca. L’attaccante è stato sostituito.

Allarme già rientrato ma quanta paura per Mertens, costretto a uscire durante la gara tra Repubblica Ceca e Belgio valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Il problema alla spalla accusato dall’attaccante del Napoli fortunatamente non sembra serio.

Infortunio alla spalla: paura per Mertens

Dopo una prestazione tutt’altro che esaltante, in avvio di ripresa Mertens ha subito un trauma alla spalla ed è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico del Belgio seppure sulle sue gambe. L’iniziale preoccupazione però ha presto lasciato spazio all’ottimismo dato che, secondo quanto filtra dal ritiro della sua Nazionale, l’infortunio sarebbe meno grave di quanto temuto. La sostituzione, insomma, sarebbe stata solo precauzionale tanto che Mertens potrebbe addirittura restare in gruppo senza anticipare il suo rientro a Napoli.

Allarme già rientrato, cambio solo precauzionale

Per un quadro più chiaro della situazione comunque bisognerà aspettare l’esito degli esami strumentali in programma oggi. Mertens avrebbe riportato una leggera lussazione alla spalla, problema peraltro già accusato anche in passato ma che non gli ha mai impedito di giocare regolarmente. Le condizioni del belga verranno poi valutate anche dallo staff medico del Napoli, che deciderà se concedergli un turno di riposo sabato prossimo contro il Crotone anche in vista del recupero contro la Juventus, in programma mercoledì 7 aprile allo ‘Stadium’ di Torino.