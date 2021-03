Napoli, amichevole in famiglia: chi è Marchisano, l’autore di uno dei gol

La partitella a Castel Volturno mette in luce Matteo Marchisano: tutto sul giovane calciatore del Napoli che ha segnato nell’amichevole mista.

Mentre i compagni sono in giro per il Mondo a disputare gare internazionali, i giocatori azzurri si impegnano duramente per non perdere concentrazione in vista dell’unico obiettivo stagionale rimasto: la qualificazione alla Champions League.

In questi giorni, a causa delle molte assenze, diversi giocatori del Settore Giovanile del Napoli hanno raggiunto Gattuso e i suoi ragazzi, per avere un numero adeguato di calciatori in allenamento. Mentre Rrahmani e Petagna proseguono il loro recupero dagli infortuni, gli altri hanno giocato una partitella tra squadre miste.

Napoli A contro Napoli B. Senior e junior insieme, per rendere tutto più equilibrato. Una grande occasione per i giovani azzurri che sognano di poter esordire un giorno con la maglia del club di appartenenza. Nell’amichevole di Castel Volturno si è messo in luce un ragazzo, non ancora diciottenne: Matteo Marchisano.

Napoli, Matteo Marchisano in gol in amichevole: chi è il giovane Under 17

Classe 2004, Matteo fa parte del Napoli Under 17. E’ un terzino destro, ancora sedicenne e con grandi prospettive di crescita. Appena un mese fa, è stato convocato per la prima volta a disputare l’allenamento con la Prima Squadra, quando l’infermeria degli azzurri era piena. Non ha avuto ancora l’onore di esser portato in panchina, ma queste sessioni con i più grandi sono una prima grande chance per potersi mettere in mostra e crescere più velocemente.

Matteo Marchisano ha fatto parte della squadra Napoli B quest’oggi, secondo quanto riporta la pagina Giovanili Napoli. L’amichevole è terminata due a zero per la sua formazione, ed è stato autore di una rete. L’altra invece l’ha siglata un altro Matteo: Politano.

Tra qualche settimana, dopo un lungo stop a causa della sospensione dei campionati, Marchisano tornerà a giocare assieme ai suoi compagni. Il Napoli Under 17 è stato inserito in un girone con Benevento, Ascoli, Frosinone e Pescara. Gli azzurrini dovranno disputare il doppio confronto andata e ritorno nel gruppo, e dovranno centrare la qualificazione ai quarti di finale arrivando al primo posto in classifica.