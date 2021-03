Napoli quasi al completo per la ripresa del campionato, sicuramente out solo Ghoulam. Inizia la volata Champions.

Mentre gli azzurri si fanno valere in Nazionale, quelli che invece sono rimasti a Castel Volturno continuano ad allenarsi agli ordini di mister Gattuso per preparare quelle che saranno le ultime curve della stagione.

Napoli quasi al completo: 11 partite per la Champions

Dal Crotone in poi, al Napoli restano undici partite, 33 punti a disposizione che bisognerà puntare a conquistare per agguantare la qualificazione in Champions League. Il Napoli è in gran condizione come dimostrano i 13 punti nelle ultime 5 partite. Un punteggio quasi pieno che sarebbe stato en plein senza sprecare il match point col Sassuolo all’ultimo minuto. Il ritorno dopo la sosta vedrà il gruppo alle prese con 3 sfide in 7 giorni. Napoli-Crotone, Juve-Napoli e Sampdoria-Napoli. Tre partite che diranno molto, tre partite da affrontare con la rosa praticamente al completo.

Out solo Ghoulam, rientrano Rrhamani e Petagna

Fatto salvo Ghoulam, che tornerà direttamente il prossimo anno, tutti gli altri potrebbero essere a disposizione per il ritorno in campo di sabato prossimo. Petagna e Lobotka hanno svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo e sono sempre più vicini al recupero, così come Rrahmani, che non ce l’ha fatta a rispondere alla convocazione della Nazionale e ha fatto terapie e palestra. Anche lui però potrebbe farcela per il Crotone, così come non ci saranno problemi per Kalidou Koulibaly, che col suo Senegal ha accusato una lussazione al dito della mano. Niente di grave ma non giocherà con la Nazionale, così da arrivare pronto così come Hirving Lozano, che col suo Messico continua la ricerca della miglior condizione. Un’arma importante nel rush finale del campionato.