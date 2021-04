Alcuni numeri da record del Napoli nella stagione in corso: cinque goal in una sola gara, 19 punti contro le prime sette e tanti altri.

Il Napoli resta in piena corsa Champions League e grazie alla vittoria contro la Lazio rosicchia altri due punti sull’Atalanta e ben tre sul Milan, tanto che adesso gli azzurri oltre al quarto posto vedono addirittura il secondo, distante appena tre lunghezze. Traguardo di assoluto prestigio che si spiega con i numeri da record ottenuti dal Napoli, nonostante un rendimento discontinuo.

Tutti i record del Napoli: numeri da Bayern

La squadra di Gattuso, ad esempio, è quella ad aver ottenuto più punti contro le prime sette in classifica (ben 19) insieme all’Inter capolista. Il Napoli, insomma, sbaglia raramente un big match. Le sconfitte sono arrivate contro Inter, Juventus, Atalanta e Lazio fuori casa mentre l’unica grande capace di passare quest’anno al ‘Maradona’ è stato il Milan, sconfitto però al ritorno a ‘San Siro’. I nerazzurri invece sono quelli contro cui il Napoli ha ottenuto meno punti: solo uno tra andata e ritorno, en-plein (6 su 6) contro la Roma.

Non solo, il Napoli dopo la gara di giovedì sera contro la Lazio è l’unica nei maggiori cinque campionati europei ad aver segnato 19 gol da fuori area, seguita dal Bayern Monaco con 14. Restando in Serie A invece nessuna squadra ha vinto più partite del Napoli da inizio marzo: alla pari con gli azzurri Inter, Juventus e Atalanta tutte con sei successi a testa. Per la terza volta in stagione, inoltre, il Napoli ha segnato almeno 5 gol in una sola partita di campionato. Solo il Bayern Monaco ha fatto meglio nei cinque campionati top.

Mertens, Insigne, Zielinski: i record personali

Infine, passando ai singoli, Mertens con 102 reti segnati ha eguagliato Antonio Vojak come miglior marcatore con la maglia del Napoli in Serie A mentre Lorenzo Insigne è il giocatore ad aver segnato più doppiette casalinghe in questo campionato, tre, al pari di Lukaku, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic. Il capitano in questo inizio di 2021 peraltro ha già siglato 12 gol, eguagliando il suo bottino nell’intero 2020. E fatta eccezione per l’errore in Supercoppa, Insigne ha trasformato tutti i rigori calciati in campionato (sette su sette), meglio di lui in Europa solo Gerard Moreno (9 su 9) e Depay (8 su 8). Piotr Zielinski infine ha eguagliato il suo record personale di assist in una sola stagione, ben 8.