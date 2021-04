Napoli-Lazio, da Mertens ai gol fuori area: tutti i record azzurri

Il Napoli batte la Lazio in una serata dove vengono spazzati tutti i record: da Mertens a Zielinski, quanti primati.

I due ostacoli più grandi del calendario sono stati superati. Ora la strada per raggiungere la qualificazione in Champions League è in discesa, almeno sulla carta. Bisognerà sempre giocare le partite con lucidità e attenzione e mai abbassare la guardia.

Il Napoli ha conquistato tre punti importantissimi contro la Lazio e la serata ha regalato immense gioie ai giocatori, alcuni dei quali hanno stabilito dei primati importanti. Basti pensare che la rete di Dries Mertens ha fatto stabilire ben due record individuali. E non è tutto.

Napoli-Lazio da record: Mertens bomber, Zielinski uomo assist

Gli azzurri fulminano sin da subito i biancocelesti, prima con Insigne su rigore e successivamente con una rasoiata di Politano. Un due a zero nei primi 15 minuti che tranquillizza tutta la squadra, poi si scatena l’inferno nella seconda frazione.

A distanza di dieci minuti, il capitano sigla una rete stupenda con il suo marchio di fabbrica che sorprende il portiere della Lazio, poi Mertens decide di entrare nella storia del Napoli con un gol da record. Infatti, la sua pregevole fattura dalla distanza vale la marcatura numero 102 con la maglia partenopea in Serie A, che di fatto serve ad eguagliare il primato di 86 anni fa stabilito da Antonio Vojak.

Ma nello stesso istante in cui il belga sale a 135 reti complessive, Zielinski registra il suo ottavo assist stagionale: record personale in Serie A.

Piotr Zielinski ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione in Serie A (otto) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 22, 2021

E ancora, sul profilo social del club azzurro, si evidenzia una particolare statistica. Nessuna formazione dei maggiori campionati europei ha segnato più gol fuori area come il Napoli: ben 19 marcature dalla distanza. Il Bayern Monaco è secondo con 14 sigilli. Infine, c’è un particolare dato che farà sicuramente piacere a mister Gattuso. La sua squadra è al pari con l’Inter per numero di punti guadagnati (19) con le attuali prime sette in classifica. La volata Champions è appena cominciata e il passo è quello giusto.