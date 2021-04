Torino-Napoli, le formazioni: Gattuso ha 3 dubbi (più uno)

Dopo la vittoria con la Lazio, ora il Napoli affronta un Torino in gran forma: scopriamo tutti i dubbi di formazione di Gattuso

La curva più tortuosa è stata superata brillantemente: ora il Napoli è sul rettilineo finale e proprio per questo motivo non deve assolutamente deconcentrarsi e deve puntare dritto l’obiettivo Champions, che quest’anno non è mai stato così vicino. Neanche il tempo di staccare la spina che il campionato riparte e mette di fronte un’avversaria sulla carta agevole ma di certo da non sottovalutare. Il Torino di Davide Nicola è una squadra ostica, che sta lottando per la salvezza e ha infilato 4 risultati utili consecutivi, compreso il pareggio con la Juve e la vittoria sulla Roma. Una squadra in gran forma, quindi, la cui classifica è decisamente bugiarda e che può creare non pochi problemi al Napoli.

Torino-Napoli, le probabili formazioni e i ballottaggi

Gattuso ha ormai una formazione tipo e i dubbi sono sempre pochi. In questo caso uno di questi è risolto dalla perdurante indisponibilità di Ospina, quindi in porta intoccabile Meret. Due ballottaggi sono in difesa. Di Lorenzo a destra, Manolas è squalificato e per sostituirlo è favorito Rrahmani al fianco di Koulibaly, mentre a sinistra permane l’incertezza fra Mario Rui e Hysaj. In mezzo al campo rientra Demme dalla squalifica e farà coppia con Fabiàn Ruiz, mentre in avanti ora la squadra è al gran completo e c’è l’imbarazzo della scelta. Intoccabili Insigne e Zielinski, a destra uno fra Lozano e Politano e davanti Dries Mertens o Victor Osimhen, entrambi a bersaglio contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

BALLOTTAGGI

Rrahmani 70% – Maksimovic 30%

Mario Rui 55% – Hysaj 45%

Lozano 55% – Politano 45%

Mertens 55% – Osimhen 45%