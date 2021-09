Napoli-Juventus, UFFICIALE: data, orario e dove vedere il big match

Napoli-Juventus, la data e l’orario ufficiali del super big match della terza giornata: dove si potrà vedere il match in tv

I tifosi del Napoli possono cerchiare di rosso la data tanto attesa perché la Lega Calcio ha reso noti gli orari delle gare per tutto il girone di andata e, quindi, anche del super big Napoli-Juventus in programma allo Stadio Diego Maradona. La sfida, come ampiamente previsto, si disputerà sabato 11 settembre alle ore 18. Niente anticipo serale, quindi, per la sfida tra partenopei e bianconeri, ma tardo pomeriggio quando probabilmente farà ancora caldo, almeno ad inizio gara. L’orario, con ogni probabilità è stato deciso per agevolare la Juventus, impegnata il martedì successivo in Champions League contro il Malmoe, con trasferta in Svezia.

Ufficiale anche chi trasmetterà l’evento in tv; coloro che non potranno andare allo stadio (non sono state comunicate ancora le modalità della vendita dei tagliandi disponibili) avranno la possibilità di vedere il match in tv su Dazn. L’emittente streaming sarà l’unica a trasmettere il match in Italia.

Napoli-Juventus: già sfida decisiva?

Le due formazioni arrivano al big match con uno stato d’animo completamente differente. Gli azzurri sono a punteggio pieno dopo due giornate grazie ai successi contro Venezia e Genoa ed in compagnia di Inter, Lazio, Milan e Roma; i bianconeri, invece, hanno mostrato tutti i limiti e le difficoltà, con un solo punto conquistato, all’esordio contro l’Udinese, e la sconfitta casalinga contro l’Empoli inaspettata e che brucia ancora.

Cinque le lunghezze di distacco tra le due formazioni, con i partenopei che potrebbero lasciare i bianconeri a -8 in caso di successo. Ecco perché, seppur alla terza giornata, siamo davanti ad una gara che già potrebbe avere risvolti importanti sul prosieguo del torneo.