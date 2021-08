Napoli-Juve, novità su data, orario e dove vederla: filtrano indiscrezioni

Napoli-Juve è già nel mirino dei tifosi: filtrano indiscrezioni sulla data in cui si giocherà la supersfida del Maradona

La seconda giornata di Serie A è agli archivi, il Napoli ha battuto il Genoa ed ha chiuso a punteggio pieno le due gare prima della sosta. Se i nazionali sono già volati nei loro Paesi, a Castel Volturno ma in tutta la città partenopea lo sguardo è già rivolto alla sfida contro la Juve.

Gli azzurri guardano dall’alto verso il basso gli acerrimi nemici, complice il solo punto guadagnato dalla truppa di Allegri e le cinque lunghezze di distacco. una gara fondamentale che potrà spedire i piemontesi addirittura a -8. Un’opportunità da non sprecare, ecco perché la fibrillazione in città sale di ora in ora, anzi, di minuto in minuto.

E la domanda più ricorrente è già “quando si giocherà la partita?” La Lega Calcio, infatti, non ha ancora reso noto il calendario relativo alla terza giornata, con anticipi e posticipi ed è facilmente ipotizzabile come lo farà nei prossimi giorni.

Napoli-Juve, si gioca sabato? Sky o DAZN?

Secondo le ultime indiscrezioni, la gara dovrebbe essere disputata sabato 11 settembre alle 20.45. Anticipo notturno, quindi, questo perché la Juventus il martedì successivo sarà impegnata nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, quindi ci sono pochi dubbi sul fatto che alla fine il big match della terza giornata, già fortemente candidato al saturday night, si disputerà proprio in quel momento anche per contingenze organizzative.

Sembra proprio che la gara in programma al Diego Armando Maradona di Napoli si disputi, quindi, al sabato sera, per uno spettacolo serale assolutamente da non perdere. Di certo c’è l’emittente che manderà in onda la sfida. Sarà Dazn che ha acquistato i diritti di tutte le gare del campionato per il prossimo triennio. E proprio il super big match sarà un banco di prova per la televisione via streaming dopo i problemi di connessione e visione avuti dagli utenti nelle prime due giornate.