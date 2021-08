Acquisti e cessioni: tutti gli affari del Napoli sul calciomercato

Acquisti e cessioni del Napoli nella sessione estiva: tutti gli affari conclusi dalla società negli ultimi mesi.

Due acquisti (uno a parametro zero e uno in prestito), un altro paio di ritorni e nient’altro. Il calciomercato del Napoli in entrata si chiude senza il tanto atteso colpo, ma anche senza le cessioni dei big che restano tutti a disposizione di Spalletti: da Manolas a Fabian Ruiz, passando per Insigne e Koulibaly.

Petagna resta, entrano Anguissa e Juan Jesus

L’unico vero acquisto è peraltro arrivato proprio sul gong, ovvero il centrocampista Anguissa in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Un innesto necessario dopo l’addio di Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito e tornato in Italia ma per vestire la maglia del Milan, oltre che dall’infortunio occorso a Demme durante il ritiro. L’altro volto nuovo, come detto, porta il nome di Juan Jesus ovvero un giocatore duttile e di esperienza che Spalletti conosce molto bene. Il brasiliano, ex di Roma e Inter, servirà a puntellare la difesa che ha perso sia Maksimovic che Hysaj, entrambi svincolati alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Infine rientrano al Napoli sia Ounas che Malcuit, ma se il primo rientrerà nelle rotazioni di Spalletti in attacco dopo la buona stagione in prestito al Crotone, diverso è il discorso per il terzino che difficile troverà molto spazio. In uscita, oltre ai già citati Maksimovic e Hysaj, da segnalare le partenze in prestito di Pamiero, Gaetano e Machach. Chi invece alla fine è rimasto al Napoli è Petagna, a lungo vicinissimo alla Sampdoria ma che si giocherà le sue occasioni in azzurro. Almeno fino a gennaio.

Acquisti e cessioni: tutti gli affari del Napoli

Acquisti: Juan Jesus (svincolato), Anguissa (prestito), Ounas (fine prestito), Malcuit (fine prestito)

Cessioni: Bakayoko (fine prestito), Maksimovic (svincolato), Hysaj (svincolato), Zerbin (prestito), Luperto (prestito), Palmiero (prestito), Gaetano (prestito), Contini (prestito) Tutino (prestito), Machach (prestito)