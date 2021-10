Napoli-Torino: probabili formazioni, focus e dove vederla in tv

Spalletti a caccia dell’ottava sinfonia in Napoli-Torino: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Riprendere dopo la sosta non è mai semplice. Il Napoli riparte in casa alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva, ma non capita certo il più morbido degli avversari. Di fronte c’è il Torino ma soprattutto c’è Ivan Juric, che ormai dopo Napoli-Verona si è preso con merito la fama di guastafeste. I piani di Spalletti passano necessariamente dalle alchimie del collega, che in poche settimane è già riuscito a mettere su un Toro solido e di carattere, che con 7 gol presi è la terza difesa meno battuta della Serie A.

Un inizio di campionato così così, ma pian piano i granata stanno trovando la loro dimensione anche senza Belotti, Zaza e Pjaca oltre a Praet, Verdi e ora anche Linetty e Rodriguez. Il Gallo però dovrebbe farcela almeno per la panchina, così come Pobega che ha accusato un piccolo problema fisico ma dovrebbe essere del match.

Spalletti ritrova i suoi titolari ma anche i tanti infortunati, che partono dalla panchina. Meret più di Ospina, che torna tardi dagli impegni in Nazionale, Di Lorenzo e Mario Rui con Rrahmani più di Manolas al fianco di Koulibaly, Fabiàn e Anguissa in mezzo al campo con Zielinski e il classico ballottaggio sulla destra, con Politano favorito su Lozano. A sinistra capitan Lorenzo Insigne e al centro dell’attacco Victor Osimhen, con Mertens che potrebbe entrare nella ripresa.

Napoli-Torino, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Torino, match valido per l’8° giornata di Serie A TIM, andrà in scena domenica 17 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sia attraverso l’apposita app presente su smart tv, smartphone e tablet che sul sito ufficiale da PC.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn; Politano (Lozano), Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji (Zima), Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega (Baselli), Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Sanabria. All. Juric