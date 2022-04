Freddy Rincon in “condizioni critiche”: il VIDEO tremendo dell’incidente

Tragico incidente per l’ex calciatore colombiano del Napoli Freddy Rincon, lo scontro è stato fortissimo. Le condizioni sarebbero molto gravi.

Un incidente spaventoso quello che ha visto purtroppo protagonista l’ex calciatore colombiano del Napoli a metà degli anni novanta Freddy Eusebio Rincon. Lo scontro avvenuto all’alba di martedi è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza. Rincon è stato traportato a seguito dell’incidente all’ospedale di Cali. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Le condizioni dell’ex calciatore del Napoli e della nazionale colombiana Freddy Rincon sono da subito apparse molto gravi. Molto forte l’impatto cosi come mostrato dalla ripresa di una telecamera di videosorveglianza. La macchina del calciatore è stata letteralmente travolta dall’arrivo dell’altro mezzo di trasporto visibilmente molto più grande. Numerosissimi i messaggi dal mondo del calcio, speranza e commozione per le sorti dell’ex calciatore.

Una notizia che ha letteralmente scioccato l’opinione pubblica colombiana ma non solo. Numerosi sono i ricordi che legano anche il popolo napoletano al calciatore per la sua esperienza nel Napoli verso la metà degli anni novanta. Freddy Rincon gioca ora la sua partita più importate con accanto i tifosi di una vita. Le condizioni del calciatore spaventano ma si spera nel miracolo.

Freddy Rincon ed il tragico incidente che tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso

En cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto del accidente de tránsito entre un alimentador del MIO y la camioneta que conducía el exfutbolista Freddy Rincón, en la madrugada de hoy. pic.twitter.com/HAQqG4MDD2 — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022

L’auto in cui viaggiava Freddy Rincon insieme ad altre quattro persone è stata letteralmente travolta da un autobus di linea proprio nei pressi dello stadio locale “Pasqual Guerrero”. L’ex calciatore del Napoli sarebbe stato quello a riportare i danni più gravi. Grave trauma cranico per Rincon, condizione che cosi come comunicato dallo stesso ospedale ha reso necessario un intervento. La prognosi è al momento riservata.

Ex calciatore tra l’altro di Palmeiras, Corinthians, Santos e Real Madrid Freddy Rincon attualmente aveva preso la carriera di commentatore televisivo. Messaggi di sostegno anche da parte dello stesso Real Madrid, come detto una delle sue ex squadre. Il calciatore secondo quanto riportato dai medici verserebbe in condizioni molto critiche. Sulla dinamica dell’incidente intanto indaga la polizia locale. Negativo ai test di rito l’autista dell’autobus. Si attendono aggiornamenti insomma e si spera buone notizie.