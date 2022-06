La Juventus fa sul serio per Koulibaly: lo scambio per convincere il Napoli

La Juventus insiste per Koulibaly, con i bianconeri pronti ad offrire uno scambio per convincere il Napoli a cedere il senegalese.

Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli è ormai un argomento fisso nelle ultime settimane. il difensore senegalese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club azzurro e De Laurentiis in conferenza stampa ha fatto capire che non intende svenarsi per nessuno. E la Juventus sta osservando l’evolversi della situazione con crescente interesse.

Che la Juventus sia interessata a Koulibaly non è un mistero. I bianconeri lo hanno messo nel mirino da un bel po’ e Cherubini sta aspettando il momento giusto per affondare il colpo. Il Napoli è da sempre restio a vendere i propri giocatori all’acerrima rivale, eppure anche stavolta come accadde per Higuain si sta andando verso questa soluzione.

La Juventus insiste per Koulibaly: la nuova strategia bianconera

Il rapporto tra Koulibaly e il Napoli non sembra più idilliaco come un tempo e le ultime parole di De Laurentiis di certo non avranno fatto piacere al senegalese, con la Juventus pronta ad approfittare di questa situazione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri hanno messo a punto una nuova strategia per convincero il Napoli.

Secondo l’autorevole quotidiano torinese, la Juventus stavolta vorrebbe proporre al Napoli uno scambio. I bianconeri sarebbero pronti ad inserire Merih Demiral nella trattativa oltre ad un sostanzioso conguaglio economico per convincere gli azzurri a mollare Koulibaly. Il turco non rientra nei piani di Allegri e non dovrebbe restare alla Juventus qualora l’Atalanta non lo riscattasse, con il Napoli che potrebbe aver bisogno di un difensore con esperienza e fisicità.

Attualmente, la Juventus sta solo ragionando sul da farsi e non ha ancora fatto pervenire offerte ufficiali sulla scrivania del Napoli. Gli azzurri non vorrebbero cedere Koulibaly alla rivale di sempre, ma il rischio di perdere il senegalese a zero qualora non rinnovasse potrebbe costringere la società a doverlo per forza di cose cederlo ai bianconeri.

La Juventus è l’unico club al momento pronto a fare un passo in più per Koulibaly, visto che il Barcellona non può permettersi troppi acquisti costosi vista la propria situazione finanziaria. I bianconeri si sentono dunque in una posizione di vantaggio e ad oggi il rischio che Koulibaly si trasferisca a Torino è un rischio abbastanza concreto.