Anche il Corriere conferma: De Laurentiis sta preparando una rivoluzione “col sorriso”

Poche parole, ma segnali chiari. Il Napoli prepara il futuro e qualcosa si muove sotto la superficie, senza rumore.

Aurelio De Laurentiis in questo periodo sta parlando poco, ma quando lo fa lascia sempre qualcosa di cui discutere. Nessuna frase casuale, perché lui difficilmente parla a caso. Il quadro lo ha completato anche il Corriere della Sera, che in un articolo uscito stamattina ha confermato come il Napoli stia già ragionando su quello che verrà dopo.

Dopo Parma si è aperta una fase diversa. Il Napoli ha iniziato a guardarsi dentro, a interrogarsi su come proseguire. E al centro di tutto c’è quell’incontro fissato a fine maggio tra Conte e De Laurentiis. Un vertice chiave, che servirà a capire se le strade possono restare unite.

Il punto non è il rapporto. Quello, almeno in superficie, funziona. Stima, rispetto, anche una certa complicità. Ma il nodo è un altro, ed è più profondo. È la famosa “sintonia” di cui Conte parla spesso, quella che va oltre i risultati e tocca il modo di costruire una squadra. Ed è lì che qualcosa non torna del tutto.

Il Corriere lo lascia filtrare senza forzature. Si parla di una possibile revisione della linea societaria, di una programmazione diversa, più sostenibile. Non un ridimensionamento nel senso classico, ma un cambio di approccio. Un Napoli diverso, più attento ai costi e più orientato alla valorizzazione dei giovani. Un Napoli pre-Conte, insomma.

Qui si entra nel cuore del discorso. Conte è un allenatore che chiede certezze, investimenti mirati, giocatori pronti. De Laurentiis, invece, sembra voler riportare il progetto verso una dimensione più “sua”, fatta di intuizioni, crescita interna e gestione più controllata delle risorse. Due visioni diverse, che possono convivere solo fino a un certo punto.

L’incontro fra Conte e ADL sancirà l’addio? Cosa potrebbe accadere

Per questo l’incontro di fine stagione non sarà una formalità. Anzi. Sarà un bivio. Conte dovrà scegliere se accettare questa nuova impostazione o se considerarla troppo distante dal suo modo di lavorare. E in quel caso la separazione diventerebbe una possibilità concreta, anche senza strappi. Una decisione netta, ma non necessariamente traumatica.

Perché c’è un elemento che cambia tutto rispetto al passato. De Laurentiis non sembra voler arrivare allo scontro. Dopo le rotture con Sarri e Spalletti, stavolta il tono è diverso. Più morbido, più ragionato. Quasi strategico. Una rivoluzione soft, senza tensioni inutili.

In questo contesto si inserisce anche il tema Nazionale. Il nome di Conte continua a circolare e, come sottolinea il Corriere, “lusinga Antonio”. Ma il tecnico ha già chiarito di non aver dato disponibilità, ribadendo il contratto con il Napoli. Tradotto: io a Napoli sto bene e se le condizioni sono quelle giuste non mi muovo da qui. Ma saranno quelle giuste? Il dubbio a questo punto è solo questo qui.

De Laurentiis, intanto, osserva e prepara il terreno. Se davvero dovesse scegliere di cambiare direzione, lo farà senza rompere, senza creare fratture pubbliche. Lasciando magari a Conte la possibilità di uscire da protagonista, e non da separato in casa. Una gestione diversa, più politica che emotiva.

Alla fine il disegno sembra chiaro. Non si tratta di smontare, ma di trasformare. E farlo mantenendo intatti i rapporti, almeno in apparenza. Col sorriso, appunto, anche quando le strade iniziano a dividersi.