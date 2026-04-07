Perché De Laurentiis ha praticamente liberato Conte per la Nazionale: c’è un motivo politico

Una frase, poi un’altra. E dietro, un disegno più grande. Conte diventa il punto chiave di una partita che va oltre il campo.

La frase che cambia il senso di tutto non arriva da Antonio Conte. Arriva da Aurelio De Laurentiis, e pesa molto di più. “Se vorrà andare ad allenare l’Italia non sarò io a fermarlo”. Non è solo un’apertura, è una posizione precisa. E soprattutto non è casuale.

Perché fino a poco tempo fa lo scenario era opposto. Lo stesso De Laurentiis aveva reagito in modo ben diverso quando la Federazione si era mossa per Spalletti, pur senza un contratto in essere. Stavolta invece il tono è conciliante, quasi favorevole. Non è un dettaglio, è il punto di partenza.

Da qui bisogna leggere tutto il resto. Anche le parole di Conte, che arrivano subito dopo e si inseriscono perfettamente nel quadro. “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione”. Una battuta, certo, ma non solo. Perché lascia aperta una porta che nessuno, in questo momento, ha davvero interesse a chiudere.

Conte resta sul presente, ribadisce il legame con il Napoli e il confronto a fine stagione. Ma intanto aggiunge: “È qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese”. Una frase semplice, che però tiene vivo lo scenario e lo rende credibile.

Il punto vero però sta altrove. E De Laurentiis lo dice, quasi senza dirlo. “Malagò sarebbe perfetto per fare il commissario o il presidente di una nuova federazione”. È qui che il discorso cambia livello. Non si parla più solo di panchina, ma di equilibri.

Perché il nome di Giovanni Malagò non entra per caso. Era già emerso subito dopo il disastro di Zenica, ma qui assume un altro peso. Diventa il tassello centrale di una strategia più ampia. Non è solo calcio, è gestione del potere.

Malagò in FIGC, Conte in Nazionale e spending review: il “delitto perfetto” di ADL

A questo punto il collegamento diventa quasi automatico. Se Malagò dovesse davvero entrare in gioco in Figc, partirebbe con un vantaggio enorme. E quel vantaggio ha un nome preciso: Antonio Conte. Un allenatore di prima fascia, già pronto, gentilmente concesso dallo sponsor principale del possibile presidente federale: il presidente De Laurentiis.

Ed è qui che la posizione di De Laurentiis trova una chiave diversa. Non è una concessione, non è un gesto di apertura disinteressato. È una mossa. Uno scambio implicito: volete Conte? Bene, ma dentro un progetto che cambia anche gli assetti della Federazione.

In questo schema tutti hanno qualcosa da guadagnare. Conte può assecondare la sua idea di Nazionale senza forzature. De Laurentiis può rientrare nel discorso federale con un ruolo indiretto, rafforzando una linea che lo vede da tempo protagonista. Gli interessi convergono, e non è un caso.

In più c’è un altro elemento, meno dichiarato ma presente. Liberare Conte significherebbe anche aprire a un nuovo ciclo tecnico a Napoli, con margini diversi anche dal punto di vista economico. Una possibilità che oggi resta sullo sfondo, ma che esiste. Non è secondaria, anche se non viene esplicitata.

Alla fine il quadro è più chiaro di quanto sembri. Non è una semplice suggestione di mercato, ma un piano perfetto. Che parte da una frase, si rafforza con un’altra e trova senso dentro un disegno più grande. Tre indizi fanno più di una prova.

Il resto dipenderà da quello che succederà nei prossimi giorni in Federazione. Ma una cosa è certa: stavolta Conte non è solo un nome. È una pedina centrale in una partita che si gioca lontano dal campo.