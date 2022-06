Napoli, altro addio in arrivo? L’agente: “Necessaria una riflessione”

Il Napoli potrebbe trovarsi presto a fare i conti con un nuovo addio, con l’agente del giocatore che ha aperto alla possibilità.

Il Napoli della prossima stagione sarà molto diverso da quello di quest’anno. Gli azzurri cambieranno completamente pelle con l’arrivo di tanti nuovi innesti, con Kvaratskhelia e Mathias Olivera che sono solo i primi due colpi del mercato partenopeo. L’arrivo di nuovi giocatori, però, porterà ovviamente anche a tante cessioni e sono previsti altri addii.

Oltre al reparto offensivo, la sensazione che si ha è che il Napoli cambierà molto soprattutto a centrocampo. Gli azzurri hanno riscattato Anguissa e confermato Lobotka in mezzo al campo, mentre tutti gli altri chi per un motivo chi per un altro sono in bilico. Chi sembra avere un piede più fuori che dentro è Diego Demme, con il suo nuovo agente Marco Busiello che ha aperto alla possibilità che lasci il Napoli.

Busiello: “Serve una riflessione profonda”

In un’intervista pubblicata sul Corriere dello Sport e rilasciata ai colleghi di CalcioNapoli24, il nuovo agente di Demme, Marco Busiello, ha affermato come Demme stia bene a Napoli ma che, tuttavia, il suo futuro non è chiaro: “Da adesso in poi bisogna pensare a quello che è meglio per il Napoli e per lui” – ha dichiarato Busiello – “E’ necessario fare in questo momento una riflessione profonda“.

Demme ha un contratto fino al 2024 con il Napoli ed anche se si trova bene in azzurro Busiello ha sottolineato come il suo assistito voglia giocare di più. In questa stagione con Spalletti, Demme ha disputato solamente 19 partite di Serie A, 25 stagionali contando anche le 5 presenze in Europa League ed una sola in Coppa Italia. Un bottino misero per l’ex Lipsia che vuole maggior spazio.

Gli estimatori a Demme non mancano ed il suo agente ha confermato come tra questi ci sia la Fiorentina, con il club viola che secondo Busiello è adatto alle caratteristiche del centrocampista: “Detto che ci sono state più parole di stima che interessi” – ha sottolineato Busiello – “posso semplicemente dire che il gioco della Fiorentina si adatta a lui, come opinione mia personale”.

Parole importanti quelle di Busiello che aprono all’addio al Napoli di Demme dopo appena due stagioni dove ci sono stati alti e bassi. In maglia azzurra finora Demme ha collezioanto 82 presenze, segnando 5 gol e firmando 4 assist.