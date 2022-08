Napoli-Ronaldo, interviene l’agente: “Vuole la Champions!”

In queste ore si è parlato molto dell’ipotesi di vedere Cristiano Ronado con la maglia del Napoli di Luciano Spalletti.

Se i primi mesi dell’estate 2022 sono stati contraddistinti dagli addii di calciatori come Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina, questo scorcio di fine estate per i tifosi del Napoli ha decisamente un sapore diverso sia per i risultati della squadra di Luciano Spalletti (che ha vinto e convinto le prime due gare di campionato) che per i colpi di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in sede di calciomercato. E proprio da quest’ultimo si sta facendo sempre più largo l’ipotesi che porta a Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, infatti, sta muovendo mari e monti per cercare di lasciare il Manchester United, considerando sia il suo non rapporto con ten Hag che la sua voglia di giocare la Champions League. Jorge Mendes, il suo agente, di fatto, l’ha proposto a quasi tutte le squadre che giocheranno la prossima edizione della massima competizione europea.

Il nome di Ronaldo è stato accostato al Napoli anche nel mese di luglio, ma adesso questo tam tam si sta facendo sempre più incessante. Varie testate, infatti, hanno scritto della possibilità di vedere il portoghese in maglia azzurra, anche se tutta l’operazione dipenderebbe dalla possibile cessione al Manchester United di Victor Osimhen. Jorge Mendes è di fatto al lavoro per cercare di far combaciare l’ingaggio del nigeriano da parte dei ‘Reds’ con l’arrivo del suo assistito nel team guidato da Luciano Spalletti. Tuttavia c’è stato un intervento in queste ore che sembra chiudere a queste due operazioni di mercato.

L’agente di Osimhen: “Victor vuole giocare la Champions con il Napoli”

Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio.

Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni. @victorosimhen9 #teamRC — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2022

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha infatti così parlato della possibilità di vedere il suo assistito lontano dal team partenopeo: “Non c’è nessuna trattativa in corso. Victor è un calciatore del Napoli e vuole giocare la Champions League con questa squadra, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme all’allenatore e ai suoi compagni”.

Nonostante queste dichiarazioni dell’agente del centravanti nigeriano, i rumors su questa trattativa continuano ad esserci. Aurelio De Laurentiis, infatti, ci starebbe pensando, ma per concludere l’affare vorrebbe sia 120 milioni di euro per lasciare andare via Victor Osimhen che il Manchester United United paghi interamente lo stipendio di Cristiano Ronaldo. Il club partenopeo, intanto, non pensa solo al portoghese, ma anche a Keylor Navas.

Il Napoli continua a lavorare per Navas: gli aggiornamenti

Il Napoli, infatti, continua a trattare con il PSG sia la cessione di Fabian Ruiz che l’arrivo del costaricano. Per il trasferimento dello spagnolo ci sono sempre meno dettagli da limare, mentre per quello dell’estremo difensore ci sono ancora da supeare alcuni ostacoli. Navas, di fatto, non vuole rinunciare ad un solo euro dei 18 milioni lordi che gli spettano dagli ultimi due anni di contratto con il club francese.