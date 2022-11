Crisi Nara Icardi c’entra Maxi Lopez, la frase spiazza: “E’ tutto quello che voglio”

Si apre un nuovo capitolo della nota vicenda sentimentale con protagonisti l’ex attaccante dell’Inter e la modella argentina.

La tumultuosa a relazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha tenuto incollati gli appassionati di gossip alle varie notizie che sono uscite nelle ultime settimane. Si vogliono sapere insomma i motivi che hanno portato a una riconciliazione tra i due.

Oggi, tuttavia, nonostante tutte le difficoltà, la coppia continua a mantenersi stabile soprattutto per l’amore che hanno nei confronti dei loro figli e di quelli avuti tra Wanda Nara e Maxi Lopez. La priorità, ovviament,e è sempre il loro bene.

Wanda Nara-Mauro Icardi: pace fatta tra i due?

La relazione sentimentale tra i due argentini non è mai stata stabile, anzi nel corso degli ultimi anni, mentre il calciatore cambiava più volte casacca, più volte l’imprenditrice ha pensato di cambiare vita dedicandosi esclusivamente ai figli. Tuttavia, sia Nara che Icardi sono riusciti a rimanere insieme durante le varie fasi della vita calcistica dell’argentino che oggi gioca con i turchi del Galatasaray.

In questi giorni i due sono in vacanza alle Maldive proprio per ritrovare una sorta di riconciliazione dopo mesi abbastanza turbolenti. Icardi, sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha confermato l’aspetto che tutti volevano conoscere, ovvero che alle Maldive i due stanno ritrovando un’intesa che appariva persa nelle ultime settimane. “Le Maldive sono uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie“, ha scritto Instagram nella giornata di ieri.

Wanda Nara-Mauro Icardi: interviene Maxi Lopez

Uno che sicuramente ha qualche motivo in più per disenteressarsi alla vicenda ha invece dimostrato di tenere ancora a cuore Wanda Nara. Stiamo parlando di Maxi Lopex, ex marito dell’imprenditrice, che in una intervista al programma televisivo argentino Intruders, ha spiegato di essere felice della riconciliazione tra i due: “Una riconcilizione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo“, ha spiegato Maxi Lopez facendo capire di essere soddisfatto per come stanno andando le cose.

Proseguendo l’intervista l’ex attaccante di Catania, Torino, Udinese e Milan ha spiegato nel dettaglio anche perché ha riallacciato un rapporto amicale con Wanda Nara, aiutandola a ritrovare un dialogo con il marito Icardi: “In quel momento sono stato in grado di aiutare. Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i più piccoli”. Si capisce dunque che la priorità dell’ex centravanti è sempre il benessere dei figli Benedicto, Costantino e Valentino che, tra l’altro, vivono sotto lo stesso tetto con le figlie di Icardi, Isabella e Francesca.