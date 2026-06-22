Platini e la frecciata a Maradona: il riferimento alla “Mano de Dios” è lampante

Platini sorprende tutti: il suo ricordo di Maradona racconta molto più del calcio e non manca la frecciata del francese a Dios

Ci sono campioni che vincono partite, trofei e Palloni d’Oro. E poi ci sono figure che riescono a lasciare un segno che attraversa generazioni, colori e rivalità. Quando una leggenda del calcio mondiale decide di soffermarsi su un avversario storico, il risultato è spesso qualcosa che va oltre le semplici dichiarazioni di circostanza.

È quello che è accaduto nelle ultime ore durante la ventunesima edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup. Tra riflessioni sulla Juventus, sul futuro del calcio e sul prossimo Mondiale, Michel Platini ha dedicato alcune parole a un protagonista che continua a essere centrale nell’immaginario collettivo del calcio mondiale. Un passaggio breve, ma capace di attirare l’attenzione degli appassionati, soprattutto di quelli che a Napoli custodiscono un legame unico con la propria icona più amata.

Platini e quell’omaggio che va oltre la rivalità

L’ex fuoriclasse francese, parlando del confronto con Diego Maradona, ha scelto parole che difficilmente passeranno inosservate. “Maradona era più personaggio di me“, ha spiegato sorridendo, aggiungendo una battuta destinata a strappare un sorriso agli appassionati: “Lui faceva due sport, calcio e pallacanestro“.

Ma è soprattutto il passaggio successivo a colpire. Platini ha infatti definito Maradona una figura percepita come un “Che Guevara” del calcio, un simbolo capace di rappresentare qualcosa di più grande del semplice talento sportivo. Un riconoscimento importante, soprattutto perché arriva da uno dei più grandi interpreti della storia di questo sport, protagonista di una rivalità che ha segnato un’intera epoca.

Ancora più significativo il giudizio umano espresso dall’ex numero dieci francese: “Ha avuto una vita particolare, ma, nonostante tutto, è stato un bravissimo ragazzo. Parliamo di un fenomeno“. Parole che restituiscono una fotografia autentica del campione argentino, riconoscendone non soltanto le straordinarie qualità tecniche ma anche la dimensione umana, spesso messa in secondo piano quando si parla della sua carriera.

Per Napoli, una conferma che non aveva bisogno di arrivare

A Napoli il nome di Diego Armando Maradona non necessita di ulteriori certificazioni. La sua storia è intrecciata in modo indissolubile con quella del club e della città. Eppure ascoltare un tributo così diretto da parte di una leggenda come Platini aggiunge ulteriore valore a un’eredità che continua a essere celebrata in ogni angolo del mondo.

Le dichiarazioni riportate da Gazzetta.it assumono un peso particolare proprio perché arrivano da chi ha vissuto la stessa epoca, condividendo palcoscenici, pressioni e aspettative. Quando un campione riconosce la grandezza di un altro campione, il giudizio assume una credibilità difficile da contestare.

Nel corso degli anni il dibattito sul più grande calciatore di sempre ha alimentato discussioni infinite. E probabilmente continuerà a farlo. Tuttavia, certe testimonianze aiutano a comprendere perché il mito di Maradona sia ancora così potente. Non soltanto per i gol, gli assist o le vittorie, ma per quella capacità rara di rappresentare un popolo, accendere passioni e trasformare una squadra in un simbolo.

Forse è proprio questo il motivo per cui, a distanza di tanti anni, anche chi lo ha affrontato da protagonista continua a parlarne con rispetto e ammirazione. E viene naturale chiedersi: quanti calciatori, oggi, riescono davvero a lasciare un’impronta così profonda nella storia del calcio mondiale?