Napoli Anguissa, Allegri se lo porta a Dimaro: la strategia del tecnico

Napoli, una decisione attende Anguissa: Allegri vuole vedere oltre le apparenze e se lo porta a Dimaro

Ci sono giocatori che fanno rumore con le dichiarazioni e altri che preferiscono parlare attraverso le prestazioni. E poi ci sono quei calciatori che, pur restando lontani dai riflettori, riescono comunque a diventare il centro delle discussioni di mercato. In questi giorni, in casa Napoli, uno dei nomi che continua a catalizzare l’attenzione è proprio quello di Frank Zambo Anguissa.

Le voci sul suo futuro si rincorrono da settimane. C’è chi immagina un nuovo capitolo lontano dall’azzurro e chi, invece, ritiene che il centrocampista camerunense abbia ancora molto da dare al club partenopeo. Nel frattempo, il nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri è pronto a partire e ogni valutazione verrà effettuata direttamente sul campo. Nessuna decisione affrettata, nessuna porta chiusa in anticipo. Una linea che racconta molto del metodo del tecnico toscano, da sempre attento a conoscere da vicino gli uomini prima ancora dei calciatori.

Anguissa al ritiro: Allegri vuole valutarlo personalmente

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Anguissa sarà regolarmente presente al ritiro di Dimaro Folgarida. Un dettaglio che, in realtà, dice molto più di quanto possa sembrare. In un’estate caratterizzata da indiscrezioni e possibili rivoluzioni, la presenza del camerunense rappresenta un segnale preciso: il Napoli non considera affatto chiuso il suo percorso in azzurro.

Allegri vuole osservare da vicino il rendimento, le motivazioni e la condizione fisica del centrocampista. Una scelta che appare coerente con la filosofia dell’allenatore, intenzionato a costruire il proprio Napoli partendo da valutazioni concrete. Del resto, parliamo di un giocatore che negli ultimi anni è stato protagonista di alcune delle stagioni più importanti della storia recente del club, contribuendo in maniera decisiva ai successi conquistati.

La sensazione è che il tecnico voglia capire se il motore del centrocampo azzurro abbia ancora la stessa fame che lo ha reso uno degli elementi più affidabili della rosa. E questo giudizio potrà arrivare soltanto attraverso il lavoro quotidiano sul campo.

Contratto blindato e mercato: la posizione del Napoli è chiara

Mentre il dibattito continua ad animare tifosi e addetti ai lavori, il Napoli ha già compiuto una mossa importante. Il club ha infatti esercitato l’opzione per prolungare il contratto di Anguissa fino al 2027, una scelta che rafforza notevolmente la posizione della società in eventuali trattative future.

Non si tratta soltanto di una questione burocratica. Il rinnovo rappresenta una dichiarazione d’intenti. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza hanno voluto evitare qualsiasi rischio legato a una partenza a parametro zero, mantenendo il pieno controllo sul futuro del giocatore. Un segnale che conferma quanto il centrocampista venga ancora considerato una risorsa di valore all’interno del progetto.

Questo non significa che una cessione di Anguissa sia impossibile. Nel calcio moderno nessuno è davvero incedibile, ma la linea del Napoli appare netta: servirà un’offerta fuori mercato per aprire una discussione concreta. Prima di smantellare le fondamenta costruite negli ultimi anni, il club vuole essere certo che ogni eventuale sacrificio sia realmente vantaggioso sotto il profilo tecnico ed economico.

Ecco perché le prossime settimane potrebbero raccontare molto del nuovo Napoli. Da una parte c’è un allenatore che vuole valutare ogni dettaglio prima di esprimersi. Dall’altra un centrocampista che ha ancora l’opportunità di dimostrare di essere centrale nel progetto. Forse la vera domanda non è se Frank Zambo Anguissa resterà in azzurro, ma quale versione del giocatore vedremo sotto la guida di Allegri. Perché da quella risposta potrebbe dipendere una parte importante del futuro del centrocampo partenopeo.