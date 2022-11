Francesco Totti prima uscita con Noemi Bocchi: tutti lo hanno notato VIDEO

Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi sono apparsi emozionatissimi durante la cerimonia, come reagirà la sua ex Ilary Blasi? Tutti lo hanno notato!

Da quando il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunto al termine i due si sono trovati al centro della bufera mediatica. Sembrava incredibile per i fan più accaniti della coppia credere alla fuga di notizie che li riguardava, eppure il tempo ha rivelato l’incredibile verità.

Il tutto è poi purtroppo sfociato in una serie di brutti episodi che hanno visto protagonisti entrambi, come ad esempio il furto dei Rolex denunciato dall’ex capitano giallorosso, il quale ha mosso pesanti accuse contro la sua ex. A scatenare l’astio della conduttrice pare essere una cena organizzata da Totti proprio insieme a Noemi Bocchi, evento nel quale ha voluto presentare la sua nuova fiamma ai figli.

I due preferivano ancora non apparire con frequenza in pubblico, motivo per cui le foto circolate riguardanti quella sera non fecero ancora più scompiglio. A creare ancora più scompiglio ci ha pensato Alex Nuccetelli, con dichiarazioni piuttosto forti sul delicato rapporto tra Ilary e Francesco.

Totti Blasi, un matrimonio destinato purtroppo a finire

Il primo a gettare fango sulla coppia fu Fabrizio Corona, il quale aveva mosso accuse decisamente pesanti riguardo la loro relazione. Secondo l’ex re dei paparazzi italiani quello che allora era il capitano dell‘A.S. Roma avrebbe tradito più volte sua moglie.

Entrambi hanno sempre negato, e in quel caso la verità non è mai venuta a galla. Tra Corona e la famiglia Totti soprattutto a causa di queste continue dichiarazioni non scorre ovviamente buon sangue, famoso divenne infatti il sipario durante un noto reality show che conduceva la Blasi dove ci fu il fatidico faccia a faccia.

In quell’occasione lei non le mandò a dire al fotografo, che anche in quell’occasione non sdegnò di ribadire le sue accuse. A distanza di anni, a seguito di quanto successo quelle parole fanno ancora più scalpore, soprattutto dopo che Alex Nuccetelli ha aggiunto il carico.

«Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni». Da un grande amico della coppia queste parole appaiono ancor di più come verità, ma a fare scalpore è la grande cerimonia che ha visto protagonista la nuova coppia.

Totti e la cerimonia con Noemi: che batosta per Ilary

Che i due facessero sul serio si era ormai intuito da tempo. I due infatti ormai non cercano più la riservatezza e non temono più di mostrarsi in pubblico come è accaduto in più occasioni.

Si potrebbe dire dunque che il loro rapporto sia più solido che mai, e lo dimostra il fatto che lei sia al suo fianco in ogni evento importante della vita di Francesco, anche durante la cerimonia che si è tenuta a Dubai dove era ospite in qualità di ambasciatore della Serie A.

Si potrebbe definire dunque una sorta di presentazione ufficiale vista anche l’importanza del palcoscenico. I due infatti si trovavano a Dubai alla Globe Soccer Awards, il gala internazionale del calcio. C’è anche ci si aspetta una “reazione” magari social dalla sua ex Ilary Blasi che non è nuova a lanciare frecciatine, come è capitato quando ha postato un video ironico davanti il negozio Rolex. Tra l’altro i fan della sua ex dolce metà hanno notato a loro parere un tentativo della Bocchi di ‘copiare’ la loro beniamina nello stile, nel trucco e nelle acconciature affollando i social di foto comparative a supporto della loro tesi.

In questa occasione comunque l’ambasciatore della Serie A ha espresso anche parole a favore del Napoli:“Quest’anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime”.