Moggi a NCL: “Il Napoli ha dimostrato di avere ancora certezze”

In vista del big match in programma venerdì 13 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus ha parlato in esclusiva a Napolicalciolive l’ex dirigente delle due squadre: Luciano Moggi.

L’ex direttore sportivo ha parlato della squadra di Spalletti e delle sue ultime uscite.

Il match di Napoli, inoltre, darà senz’altro indicazioni sul prosieguo della lotta Scudetto.

Il Napoli conquista i tre punti e si prepara al big match

Gli azzurri di Spalletti si apprestano ad affrontare allo Stadio Maradona una rediviva Juventus. Il match tra le due squadre rappresenta un crocevia importante per entrambe le compagini. La Juventus con una vittoria riaprirebbe definitivamente il discorso Scudetto rilanciando in primis le proprie ambizioni, fino a qualche tempo fa molto lontane dall’idea di concorrere per il titolo, portandosi -4. Il Napoli, in caso di risultato positivo, riuscirebbe a riscattare la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e, complici i passi falsi di Milan e Inter contro Roma e Monza, potrebbe spegnere in maniera quasi definitiva le velleità di titolo per le avversarie.

Importante, da questo punto di vista, è stata anche la vittoria ottenuta a Marassi contro la Sampdoria di Stankovic, squadra in ripresa e desiderosa di conquistare la salvezza, maturata grazie alle reti di Osimhen ed Elmas. Per avere la meglio dei blucerchiati la squadra azzurra ha dovuto giocare una partita ad alta intensità condizionata, in favore del Napoli, dal rosso diretto rimediato da Tomas Rincon.

Napoli-Juventus, potrà dire tanto: le parole di Moggi

La prova di Genova ha dato buone indicazioni a Luciano Spalletti in vista del match contro i bianconeri, che adesso può essere preparato con più fiducia. I tre punti, infatti, hanno rispedito al mittente ogni accusa nei confronti degli azzurri dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Dello stesso avviso è anche Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, intervistato in esclusiva da Napolicalciolive.

A Genova il Napoli, infatti, ha dato prova di essersi ripreso e per l’ex direttore sportivo la squadra di Spalletti ha tanti punti di forza difficilmente migliorabili. Ecco le parole in esclusiva di Luciano Moggi: “Penso che la squadra di Spalletti meglio di così non possa andare, anche perché tutti pensavano avesse perso delle certezze invece il Napoli a Genova ha dimostrato di avere ancora certezze e di essere forte“.

Un caso isolato, dunque, la sconfitta contro i nerazzurri di Inzaghi per Luciano Moggi che a Genova ha visto un Napoli in ripresa. Al Maradona, inoltre, la Juventus dovrà fare i conti con numerose assenze ma l’ex dirigente non fa drammi affermando che “ci penserà Allegri“.