C’è un aggiornamento in merito alla presentatrice televisiva molto duro da mandare giù. Per Ilaria D’Amico è decisamente un brutto momento.

Ilaria D’Amico, dopo una vita passata a Sky Sport alla conduzione di vari programmi tv incentrati sulla Serie A e sulla Champions League, ha scelto di dare una svolta alla propria esistenza professionale. Sulla tv a pagamento la 49enne romana si era concessa anche diversi intermezzi.

Ad esempio l’abbiamo vista condurre anche degli eventi dedicati alla cerimonia degli Oscar, oppure intervistare degli esponenti politici. Quei tempi sono ormai lontani per Ilaria D’Amico, che ad un certo punto ha sentito la necessità di dedicarsi a delle nuove esperienze professionali.

La compagna di Gianluigi Buffon aveva lasciato Sky nel 2020 e dopo essere rimasta lontana dal piccolo schermo per circa due anni, ha poi trovato una nuova “casa” davanti alle telecamere. Ma è durata poco, e per colpa della cosa peggiore che potesse capitare ad una come lei.

Ilaria D’Amico, oggi non è come a Sky

Dal 27 ottobre 2022 Ilaria D’Amico aveva ricevuto la conduzione della trasmissione “Che c’è di nUovo”, che ha visto in totale nove puntate andare in onda su Rai Due. Si è trattato di un talk show che prendeva spunto da alcuni tweet in trend per proporre dei temi di discussione.

Parliamo al passato perché la direzione di Rai Due, per opera di Antonio Di Bella, direttore di rete, ha preso di comune accordo con la D’Amico la decisione di chiudere. Colpa dei bassi ascolti. La puntata originariamente in palinsesto per il 19 gennaio non è stata infatti trasmessa.

L’Ansa ha confermato il tutto, aggiungendo come però la fidanzata di Buffon dovrebbe continuare a restare a disposizione della Televisione di Stato per eventuali progetti futuri. Quella della D’Amico è comunque una figura di valore, con un curriculum di tutto rispetto e che potrebbe portare ascolti e soddisfazioni in un contesto diverso e magari più importante.

Ma lei non molla. E con Buffon?

Intanto con Buffon le cose continuano ad andare bene. I due stanno insieme ormai da dieci anni. Era il 2013 quando l’allora portiere della Juventus e della Nazionale lasciò l’allora compagna Alena Seredova per iniziare questa nuova relazione. Che nel 2016 ha portato alla nascita di un figlio.

E poi, raggiunta dall’irriverente Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” nel corso delle scorse settimane, lei aveva fatto buon viso a cattivo gioco. Dicendosi consapevole che “Che c’è di nUovo” ha dovuto faticare già dalle sue origini, la romana aveva comunque illustrato quali fossero le difficoltà inevitabili per un format del genere.

Alla D’Amico vanno tutti gli auguri per un pronto ritorno in tv, magari dopo avere fatto tesoro di quanto successo in questa circostanza. Perché pure le esperienze negative hanno un loro indubbio valore per potere risultare migliori nell’avvenire.