Juventus, “idea folle” di Allegri: nuovo obiettivo

Nuovo obiettivo per la Juventus di Massimiliano Allegri che ha un’idea folle per questa seconda parte di stagione.

La Juventus ha vinto in rimonta per 4-2 il derby della Mole contro il Torino ed ha infilato il quarto successo di fila in campionato, riportandosi al settimo posto in classifica e accorciando a -6 sull’Atalanta.

Quella dei bianconeri è stata una grande prova di forza, considerato che in questa stagione non erano mai riusciti a ribaltare una partita dopo essere andati sotto. La squadra di Allegri ha finalmente mostrato carattere ed ora la seconda parte di stagione può assumere tutt’altro senso. Le prossime partite saranno fondamentali per capire dove può arrivare la Juventus a fine anno nonostante la penalizzazione di 15 punti in classifica.

La Juventus non muore mai: 4-2 al Torino e zona Europa ad un passo

Questa stagione non è stata facile per la Juventus tanto in campo quanto fuori, ma i bianconeri stanno venendo fuori alla distanza ed hanno mandato un chiaro segnale al campionato. In un derby della Mole che valeva molto più di tre punti, la Juventus ha fatto la voce grossa e nonostante sia andata due volte sotto è riuscita a rimontare con grande caparbietà, vincendo 4-2 e dimostrando ancora una volta che non muore mai. L’ex allenatore Giovanni Trapattoni diceva che la Juventus è come un drago a sette teste, quando gliene tagli una ne spunta sempre un’altra ed in questa stagione sta dimostrando quanto questa frase sia veritiera.

Nonostante la forte penalizzazione di 15 punti in classifica alcuni stop dolorosi come la sconfitta contro il Monza o come la disfatta contro il Napoli, i bianconeri non hanno mai mollato e con il successo contro il Torino si sono riportati a ridosso della zona europea. L’Atalanta che occupa la sesta posizione, l’ultima che garantisce un posto nelle coppe europee, è distante solo sei punti, mentre sono rispettivamente 9 e 10 punti a separare la Juventus dalla zona Europa League occupata dalla Roma e dal quarto posto, ultima posizione che vale la Champions League occupata dalla Lazio.

I bianconeri hanno mantenuto la loro identità, hanno recuperato giocatori importanti ed ora vogliono compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa. E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Allegri ha in mente un’idea del tutto “folle”.

Allegri ci crede: il tecnico bianconero vuole la Champions League

Una vittoria come quella conquistata nel derby contro il Torino dà una carica ed un entusiasmo non indifferente e la Juventus cercherà di cavalcare tale entusiasmo tanto in campionato quanto in Europa League. I bianconeri sono davvero ad un passo dalla zona europea, ma Massimiliano Allegri vuole molto di più e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’allenatore bianconero ha avuto un’idea “folle”.

Il noto giornalista Xavier Jacobelli, sulle colonne del quotidiano romano, ha analizzato la prestazione della Juventus nel derby, sottolineando come si sia vista finalmente la vera squadra bianconera che vogliono vedere i tifosi. definendola spettacolare. Il giornalista ha poi rivelato che adesso l’idea folle di Allegri è quella di raggiungere la Champions League nonostante il -15 in classifica. La Juventus ha fatto ricorso al CONI contro la penalizzazione (ieri è stato depositato ndr.), ma Allegri crede fermamente che la sua squadra possa raggiungere l’obiettivo anche senza quei 15 punti. E vedendo come sta andando questo campionato, l’idea di Allegri forse tanto follo non è.