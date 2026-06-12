Cessione Lucca, un club di Serie A lo vuole: la posizione di Napoli e calciatore

Lorenzo Lucca può lasciare subito il Napoli: una società di Serie A lo vuole, la posizione del club partenopeo e del calciatore

Ci sono momenti nel mercato in cui il silenzio racconta molto più delle indiscrezioni. Non sempre le trattative si consumano davanti alle telecamere o attraverso annunci improvvisi. A volte tutto si riduce a una riflessione, a una telefonata, a una decisione che richiede tempo.

È proprio questa la sensazione che accompagna il futuro di Lorenzo Lucca, uno dei nomi che potrebbero animare le prossime settimane di mercato. L’attaccante è tornato al Napoli dopo l’esperienza al Nottingham Forest e si ritrova davanti a un bivio importante della sua carriera. Da una parte c’è la necessità di trovare continuità e spazio, dall’altra la consapevolezza di avere ancora margini di crescita che potrebbero renderlo protagonista ad alti livelli.

Nel frattempo le società interessate non restano a guardare. Alcune osservano, altre sondano il terreno, ma la sensazione è che la partita sia appena iniziata. E forse il dettaglio più interessante è che la decisione finale potrebbe non dipendere soltanto dalle offerte che arriveranno sulla scrivania del club azzurro.

Lucca piace al Genoa: il gradimento c’è, ma manca ancora un tassello

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il nome di Lorenzo Lucca è emerso durante i dialoghi tra Napoli e Genoa relativi ad altre operazioni di mercato. Il club rossoblù avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante, considerandolo un profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo.

Il gradimento sarebbe concreto, soprattutto da parte di Daniele De Rossi, che apprezzerebbe le qualità fisiche del centravanti, la sua capacità di giocare spalle alla porta e il potenziale ancora tutto da sviluppare. Caratteristiche che nel calcio moderno hanno un valore sempre più importante.

Tuttavia, tra interesse e trattativa c’è ancora una distanza significativa. Non perché manchi la volontà delle parti, ma perché il giocatore avrebbe scelto una strada diversa: quella della pazienza. Dopo una stagione non semplice all’estero, Lucca vuole valutare attentamente ogni possibilità prima di prendere una decisione definitiva.

Il confronto con Allegri può cambiare gli scenari

Uno degli elementi che potrebbero incidere maggiormente sul futuro dell’attaccante è il previsto confronto con Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli dovrà valutare diversi profili presenti in rosa e tra questi figura anche Lucca.

Per un giocatore che cerca continuità e fiducia, il giudizio del tecnico può fare la differenza. Se Allegri dovesse considerarlo un elemento utile al progetto, gli scenari potrebbero cambiare rapidamente. In caso contrario, una cessione o una nuova esperienza in prestito diventerebbero opzioni sempre più concrete.

Dal punto di vista tecnico, il Napoli continua a lavorare su più fronti. Il club è impegnato nella costruzione della rosa per la prossima stagione e ogni valutazione passa inevitabilmente dalla definizione degli equilibri offensivi. In questo contesto, il destino di Lucca resta strettamente collegato alle scelte strategiche della società.

Per ora il Genoa osserva e aspetta. Il giocatore riflette. Il Napoli valuta. Tre posizioni diverse che, almeno per il momento, convergono in un’unica certezza: non ci sarà alcuna accelerazione immediata. E forse è proprio questo il dettaglio più interessante. Perché quando un calciatore decide di prendersi tempo, spesso significa che la scelta che sta per fare potrebbe avere un peso molto più grande del previsto.