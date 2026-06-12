Rabiot Napoli, c’è il chiaro indizio sull’operazione

Un indizio dal centrocampo: il Napoli osserva e prepara la prossima mossa con Adrien Rabiot nel mirino

C’è una fase del mercato che spesso passa inosservata. Non è quella degli annunci, delle firme o delle foto con la nuova maglia. È il momento delle riflessioni, delle valutazioni interne, delle strategie costruite lontano dai riflettori. Ed è proprio lì che, in queste settimane, si sta muovendo il Napoli.

Le priorità sembrano chiare: mantenere competitiva una squadra che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista e, allo stesso tempo, prepararsi a ogni possibile scenario. Perché nel calcio moderno basta una cessione inattesa per modificare completamente la pianificazione di una stagione.

In questo contesto, l’attenzione della dirigenza azzurra si concentra soprattutto sul centrocampo. Un reparto che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di forza della squadra e che potrebbe presto vivere cambiamenti importanti. Non necessariamente immediati, ma abbastanza concreti da spingere il club a studiare già oggi le possibili alternative.

De Bruyne e Anguissa, il futuro del Napoli passa dalle loro decisioni

Il destino della mediana azzurra potrebbe dipendere dalle situazioni di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. Due profili diversi, ma entrambi fondamentali per equilibrio, esperienza e qualità.

Il club segue con attenzione ogni evoluzione. L’idea è semplice: se uno dei due dovesse lasciare Napoli, la società sarebbe pronta a intervenire sul mercato per mantenere alto il livello tecnico della rosa. Una strategia che dimostra come la programmazione non si limiti al presente, ma guardi già ai prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista sarebbe quello di Adrien Rabiot. Un profilo che conosce perfettamente il calcio italiano e che soprattutto gode della totale fiducia di Massimiliano Allegri. I due hanno condiviso anni importanti alla Juventus, costruendo un rapporto professionale che va oltre il semplice legame tra allenatore e giocatore.

Chi conosce Allegri sa quanto conti per lui l’affidabilità. Rabiot rappresenta esattamente questo: esperienza internazionale, forza fisica, capacità di interpretare più ruoli e una mentalità già pronta per affrontare competizioni di alto livello come la Champions League.

Rabiot in pole, ma il Napoli continua a monitorare altre soluzioni

Nonostante il francese sia considerato il profilo preferito, il mercato insegna che le alternative sono sempre necessarie. Per questo il Napoli continua a seguire con interesse anche altri centrocampisti che potrebbero diventare opportunità concrete nelle prossime settimane.

Tra questi resta vivo il nome di Richard Ríos, centrocampista che piace da tempo agli osservatori azzurri per dinamismo, personalità e margini di crescita. Un giocatore diverso rispetto a Rabiot, ma perfettamente in linea con l’idea di costruire una squadra competitiva anche nel medio periodo.

La sensazione è che il club stia lavorando su più tavoli contemporaneamente. È una strategia ormai consolidata nelle grandi società: preparare diversi scenari per non farsi trovare impreparati quando il mercato entrerà davvero nella sua fase più calda.

Del resto, ogni estate racconta storie che sembrano impossibili fino a pochi giorni prima della loro realizzazione. E allora la vera domanda non è soltanto chi arriverà, ma quale volto avrà il nuovo centrocampo del Napoli. Sarà l’esperienza di un leader già affermato a fare la differenza o sarà ancora una volta una scommessa ben studiata a sorprendere tutti?