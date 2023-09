Maddalena Corvaglia fa impazzire: lato A esplosivo

Un nuovo ed interessante post, pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram, da parte di Maddalena Corvaglia.

Maddalena Corvaglia non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di una delle donne più conosciute ed apprezzate nel nostro Paese. Ovviamente il suo volto è noto per via di essere stata una delle veline del bancone più importante di Italia, come ‘Striscia la Notizia‘.

Indimenticabile il fatto che facesse coppia con un’altra star della nostra speciale rubrica come Elisabetta Canalis. Proprio nell’ultimo periodo si era parlato di un loro “riavvicinamento”. Voci che, però, sono state smentite immediatamente dalla donna inquadrata in foto.

Maddalena Corvaglia, il suo post lascia tutti senza parole

Un nuovo scatto che sta avendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando decisamente altro. La nativa di Galatina sa sempre come farsi apprezzare e, di conseguenza, far impazzire i propri follower. Anche in questa occasione lo ha fatto nel migliore dei modi.

Direttamente da Baveno, a pochi passi dal Lago Maggiore, è arrivata una nuova perla che porta la sua firma. Un lato ‘A’ semplicemente esplosivo. Tutto “catturato” dal suo vestito nero. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, sguardo rivolto verso il basso, mare e cielo azzurro che fanno da cornice in questo scatto e si va a conquistare un importante numero di “mi piace”.

Come riportato in precedenza, però, in molti si sono chiesti il motivo per cui il rapporto tra Maddalena ed Elisabetta non sia più brillante come un tempo. Per chi non lo sapesse, infatti, la storica coppia non è più amica e non hanno alcun tipo di contatto. Neanche su Instagram si seguono, né l’una e né l’altra. Tanto è vero che, in una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano ‘Corriere della Sera‘ ha cercato di spiegare cosa è successo.

La salentina ha ammesso che sono successe cose troppo gravi. Tanto è vero che la fiducia, oramai, è più che svanita. Anche se, cosa è accaduto, di preciso nessuno lo sa visto che non è stato rivelato nulla, ma secondo diverse voci sarebbe stata tutta colpa dell’ex marito della bella pugliese. Nel frattempo, però, la Corvaglia si concentra sul suo futuro televisivo che potrebbe regalare delle nuove occasioni.