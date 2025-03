Mercato Napoli, altro affare in Premier: interviene ADL

Mercato Napoli, gli azzurri possono pescare ancora una volta in Premier League in vista della sessione di calciomercato di questa estate. E stavolta ad intervenire è direttamente Aurelio De Laurentiis, dal momento che si tratta di un profilo che ha convinto il presidente. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, in estate gli azzurri sono chiamati a degli innesti importanti dal momento che il ritorno in UEFA Champions League lascia poco spazio a ragionamenti al risparmio, per così dire. La rosa, infatti, se nei titolari sta dimostrando di essere di alto profilo ed anche per le seconde linee, ha le alternative davvero ridotte ai minimi termini, come si suole dire.

Allo stato attuale delle cose, infatti, è stato preso Marianucci per sostituire Rafa Marin, che andrà via questa estate. Nonostante questo, però, bisogna vedere se servirà altro in difesa visto il futuro incerto di Juan Jesus. Senza dimenticare ovviamente il centrocampo e l’attacco, dal momento che anche lì manca più di qualcosa. Ed attenzione alle ultime notizie.

Mercato Napoli, nuovo rinforzo direttamente dalla Premier League

Come è noto, a centrocampo ci sono cinque profili per tre posti e quindi serve almeno un altro innesto di valore per Antonio Conte. In attacco, invece, molto dipenderà dal futuro di Giovanni Simeone. Se dovesse restare l’argentina, allora tutto si concentrerà per trovare finalmente l’erede di Khvicha Kvaratskhelia che non è arrivato a gennaio. Ed ora andiamo a vedere le ultime.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, per quanto riguarda la linea mediana attenzione alla riconferma in sede di mercato per il Napoli di Philip Billing. Gli azzurri, infatti, hanno un accordo con il Bournemouth per un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Ed in tal senso emerge anche quella che è la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, interviene ADL: è stato convinto dal calciatore in questione

A quanto pare, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto favorevolmente colpito dalle prestazioni di Billing, che nel poco spazio avuto con la maglia del Napoli agli ordini di Antonio Conte ha comunque fatto vedere delle ottime cose. Segnando anche un gol dal peso specifico enorme nel pareggio contro l’Inter.

A 9 milioni di euro potrebbe essere una conferma importante per la prossima stagione in mediana rappresentando una valida alternativa, con Gilmour, ad Anguissa.