Napoli: svolta in difesa, arriva dal Chelsea

I partenopei sono alla ricerca di un calciatore che possa alzare il livello anche in difesa e c’è una possibilità molto importante dai Blues

È un Napoli che pensa già al futuro nonostante lo Scudetto sia ad un passo. Il capitolo primo posto non è ancora chiuso, ma il club è pronto a ragionare sulla prossima stagione. Bisognerà alzare il livello soprattutto sulle seconde linee e per questo motivo Manna vuole chiudere al più presto alcune operazioni di livello. I nomi di David e de Bruyne sono sul taccuino del direttore sportivo, ma presto si potrebbe entrare nel vivo anche di altre operazioni di calciomercato.

Uno dei rinforzi potrebbe arrivare dal Chelsea. In difesa il Napoli dovrà fare qualcosa di importante per alzare ancora di più il livello della rosa e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro. I partenopei sono al lavoro sul calciomercato e l’obiettivo è quello di alzare ancora di più il livello della rosa.

Calciomercato Napoli: affare con il Chelsea, le ultime

I rapporti tra Napoli e Chelsea sono ottimi ormai da tempo e a questo punto non è da escludere che ci possa essere in futuro un’altra operazione di assoluto livello. Secondo le informazioni di Caught Offside, i Blues sono pronti a lasciar partire il calciatore nel prossimo calciomercato e un pensierino gli azzurri potrebbero anche farlo per rendere la rosa ancora più forte di quella attuale.

Disasi è un calciatore che ha dimostrato di essere un calciatore di livello e nel prossimo calciomercato andrà a trovare una squadra per avere maggiore continuità. L’Aston Villa è sicuramente in pole position, ma attenzione anche alla possibilità del Napoli. I partenopei dovranno andare a prendere un calciatore di livello in difesa e il giocatore del Chelsea è sicuramente una possibilità di livello.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Napoli proverà a chiudere nel migliore dei modi il campionato e poi penserà al calciomercato e Disasi presto potrebbe diventare un obiettivo concreto.

Mercato Napoli: Disasi resta un obiettivo

L’Aston Villa rappresenta una possibilità concreta per Disasi nel prossimo calciomercato, ma il Napoli è pronto a farci un pensierino per portare il calciatore a rinforzare la difesa.

Per adesso si tratta di una semplice suggestione più che di altro. Ma la strada è ancora lunga e non è da escludere che Disasi possa diventare un obiettivo reale.