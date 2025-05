Napoli: agente in città, Juve e Inter anticipate

Novità importante per quanto riguarda i partenopei. Il procuratore nelle prossime settimane è atteso in città per incontrare la dirigenza

È un Manna scatenato. Il direttore sportivo nei giorni scorsi è stato in Inghilterra per parlare con l’entourage di De Bruyne e l’Arsenal per Kiwior. Ma il lavoro del dirigente del Napoli non è assolutamente finito qui. Secondo le informazioni di Kiss Kiss Napoli, la prossima settimana è atteso un incontro con un agente di un obiettivo per valutare la fattibilità di questa operazione. Il giocatore piace da tempo e non è da escludere che si possa entrare nel vivo della trattativa.

Il giocatore interessa molto anche a Juventus e Inter e per questo motivo il Napoli avrebbe deciso di anticipare le tempistiche e incontrare il suo agente in chiave calciomercato estivo. Senza dimenticare che un eventuale suo arrivo potrebbe rappresentare una sorta di garanzia per Conte e quindi aprire alla permanenza. Per il momento siamo parlando comunque di una ipotesi tutta da confermare e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: blitz in città, le ultime

Il Napoli vuole fare sul serio e rinforzare la squadra. Le difficoltà in questa stagione sono chiare e c’è la necessità di rendere una squadra più profonda e di assoluta qualità. Da qui la scelta di Manna di valutare diversi profili e uno potrebbe essere sondato addirittura nei prossimi giorni.

Stando alle indiscrezioni a disposizione, il Napoli dovrebbe andare ad incontrare l’agente di David. Il canadese è in scadenza con il Lille e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Il suo entourage sta lavorando in modo molto attento per trovare la migliore soluzione nel prossimo calciomercato. L’Inter e la Juventus da tempo sono sulle sue tracce, ma ora anche i partenopei vogliono fare sul serio con l’obiettivo di provare a chiudere l’operazione. E l’incontro è sicuramente la giusta occasione per fare un punto della situazione.

David ha dimostrato di avere grandi qualità tanto che molte squadre lo hanno messo nel mirino. Il fatto che sia a zero rappresenta una possibilità di calciomercato e il Napoli è pronto a sondare il terreno per capire se questo calciatore potrà vestire la maglia azzurra.

Mercato Napoli: David resta un obiettivo

Jonathan David è un calciatore che ben presto scioglierà le riserve su dove giocherà la prossima stagione. Il calciomercato deve ancora iniziare, ma il contratto in scadenza gli consente di avere una possibilità in più di chiudere il tutto prima.

L’Inter e la Juventus da tempo sono sulle sue tracce. Ma ora si muove concretamente anche il Napoli e quindi non ci resta che aspettare per capire se David può essere il primo rinforzo dei partenopei.